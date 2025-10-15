不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
從巴黎伸展台到燒腦男神：齋藤工的驚人雙重人生揭秘！
港區少年的閃耀起點
齋藤工，1981年8月22日生在東京港區，184公分的模特兒身高，帥得像從漫畫裡跳出來的男主角 😎。十多歲就開始當模特兒，還跑去巴黎時裝週走秀，簡直是自帶光芒！
20歲那年，他跳進演員圈，2001年靠電影《時の香り リメンバー・ミー》主演一炮而紅。他在2024年THINGS.訪談裡笑說，當模特兒時只是想「試試看」，沒想到就此栽進演藝圈，這開局是不是超有劇情？😏
從網球王子到日劇男神
2005年，齋藤工在舞台劇《網球王子》裡帥氣登場，瞬間圈了一大票粉絲！2008年，他在NHK時代劇《オトコマエ！》雙主演，演武田信三郎，痞帥的模樣讓人心跳加速 😍。
2014年的《昼顔》更是讓他爆紅，成為「禁忌系男神」的代名詞！他在BAILA homme訪談提到，為了演好角色，他常跑咖啡廳偷看路人表情，這認真勁兒，難怪粉絲都說他演啥像啥！
導演夢想的意外開啟
2020年，齋藤工用本名「齊藤工」開啟導演模式，首部短片《おもひでぽろぽろ》讓人驚呼：「這男人還會拍片！」2022年，他的導演作品《バニッシュ》上映，細膩的鏡頭語言圈粉無數 🎬。
他在2024年情熱大陸特輯分享，導演讓他學會「用畫面說故事」。他還創辦了「cinéma bird」移動電影館，把電影帶到鄉下，粉絲直喊：「這也太有愛了吧！」✨
2024年的螢幕全開模式
2024年，齋藤工忙到像陀螺！他在電影《沈黙の艦隊 北極海大海戦》主演，硬漢氣場讓粉絲熱血沸騰。2025年，他主演的《誘拐の日》（電視朝日，7月8日-9月2日）飾演新庄政宗，
燒腦劇情讓X上的粉絲狂喊：「這反轉太誇張了！」😵 他還在《大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜》第六話客串，短短幾分鐘就搶盡鋒頭，粉絲留言：「齋藤工一出現，螢幕都變亮了！」
廣告界的吸粉天王
齋藤工不只會演，還超會拍廣告！2025年，他接下「かっぱ寿司」、「NTTソノリティ nwm」和「あなたの投資に、足りない投資を。」等CM，帥氣又親切的模樣讓人忍不住想點讚 😜。
他在富士電機CM訪談說，拍廣告就像拍微電影，幾秒內就要抓住觀眾的心。X上的粉絲笑說：「齋藤工拍壽司廣告，連我都想衝去吃！」這魅力根本無敵！
粉絲的熱情與業界讚賞
齋藤工的社群熱度高到爆！Instagram有35.5萬粉絲，X有50萬追蹤者，2025年9月的《誘拐の日》最終回貼文Views衝破27k，粉絲狂讚：「囚人服的齋藤工也太會演了吧！」😍
ORICON NEWS說他「44歲的成熟魅力無人能及」，The Television也誇他是「演技與導演雙刀流的王者」。X上粉絲熱議他的身高和溫柔：「這男人怎麼可以又高又暖？！」還有網友好奇：「為啥還沒結婚？😅」
YouTube與電影館的暖心行動
齋藤工的YouTube頻道「齋藤工 Takumi Saito」有10萬訂閱，裡面有電影評論和生活vlog，粉絲留言：「聽他聊電影，感覺自己都變文青了！」😎
他的「cinéma bird」移動電影館更是神操作，把電影帶到偏鄉，感動一票觀眾。2025年10月，他在Instagram po了最新vlog，粉絲直呼：「這男人不只帥，心也太暖了！」這種全能型男，誰不愛？
Japhub小編有話說
齋藤工的演藝人生，簡直像一部超燃的勵志電影！從港區的模特兒小鮮肉，到演員兼導演的多棲天王，他用才華和熱血圈粉無數 😍。
小編最愛他在《誘拐の日》的燒腦演出，還有那顆為電影奔波的心，真的太有溫度了！😢 你最喜歡齋藤工的哪個角色？快來留言跟小編分享你的心動瞬間吧！
