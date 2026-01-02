龍獅節一連兩日舉行 吸引各地30隊醒獅隊參賽

【Now新聞台】香港龍獅節暨第八屆世界龍獅日一連兩天舉行。

國際醒獅比賽在文化中心露天廣場舉行，30隊參賽隊伍分別來自英國、澳洲、馬來西亞以及內地，現場亦設有體驗區，市民可以免費入場感受龍獅文化。大會期望透過活動宣揚傳統文化。

香港龍獅節籌委會副召集人譚定邦：「我們希望藉這個比賽，把內地和香港的所有傳統文化在這個跳板向全世界，把中華民族五千年優秀文化傳播出去，把我們的民族性更加提高，令這個這麼好的龍獅文化繼續傳承下去。」

