龍的特別設計！MSI創立40週年紀念 電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」於6月11日起發售

MSI Computer Japan株式會社(以下簡稱MSI)表示，為紀念MSI創立40週年而推出的特別設計型號電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」，其日本國內款型號已於 2026年6月11日(星期四) 起開始銷售。

這是一款以龍的裝飾令人印象深刻的高性能型號。

美麗的龍特別設計！MSI創立40週年紀念「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」發售

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W示意圖

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2026年迎來創立40週年的電競品牌MSI。

為紀念此週年而設計的特別型號電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」已發售！

閃耀的龍裝飾所帶來的印象深刻設計，象徵著MSI的工藝與革新歷史。

將足以應對3A級遊戲大作的高性能，凝聚於輕巧的筆記型電腦中。

單憑這一台即可對應高畫質的遊戲遊玩、3D CAD與VR的創作、遊戲開發等用途。

性能堪比桌上型電腦！「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」

電腦外側

在此介紹這款筆記型電腦的特點。

透過高性能CPU/GPU實現桌上型電腦等級的處理能力

搭載的CPU與GPU如下。

CPU: Intel Core Ultra 9 處理器 290HX Plus

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU(最大175W)

憑藉這些性能，不僅能應對高解析度、高畫質的3A級遊戲，還可支援3D CAD、VR、遊戲開發、AI處理等高負載用途！

採用Mini LED顯示器，實現高精細・高亮度顯示與240Hz高速驅動

採用18吋4K+(3,840×2,400)解析度、Mini LED、DisplayHDR 1000相容顯示器。

此外，更以 240Hz更新率 實現流暢的影像顯示。

憑藉等同DCI-P3的寬廣色域，提供適用於影像創作及設計用途的顯示品質。

採用Vapor Chamber Cooler從而運作穩定

電腦內側

筆記型電腦內部採用了能高效處理大範圍熱能的「Vapor Chamber Cooler(均溫板冷卻器)」！

即使在高負載狀態下長時間使用也能維持效能，支援遊戲或創作等需要穩定運作的用途。

標準配備96GB記憶體・共計4TB SSD

標準配備大容量，可支援處理大量資料的創作・開發用途。

更配備2個Thunderbolt 5 Type-C連接埠。

實現高速資料傳輸、外部顯示器連接及與擴充設備的協作，可依據用途靈活建置環境。

取得MSI創立40週年紀念的高階筆記型電腦吧。附屬品還包含特別的收藏幣

包裝內容

本型號附贈為了紀念創立40週年的收藏幣等特別物品！

包裝內容

筆記型電腦主機(附專用AC變壓器)

高級彩盒

大型滑鼠墊

電競滑鼠

收藏幣

日本國內款型號於 2026年6月11日(星期四) 發售！

產品詳細資訊請參閱官方網站。

這款閃耀龍紋充滿美感的型號，預計將於日本全國的家電量販店及網路商店陸續上架。

MSI的最新資訊，請參閱官方X(@MSI_JP)。

產品概要 Titan-18-HX-Dragon-Edition-Draco-Epic-A2WJ-2690JP Windows 11 Pro 18 吋、4K+(3840x2400)、防眩光、MiniLED、240Hz、DisplayHDR 1000 Intel Core Ultra 9 處理器 290HX Plus NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 96GB(48GB×2)、DDR5 共計4TB 鋰離子、99.9Whr、4 Cell 404×307.5×32.05mm 約3.6kg 專用AC變壓器、電競滑鼠、滑鼠墊、收藏幣 2026年6月11日(星期四) 開放價格

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