龍的特別設計！MSI創立40週年紀念 電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」於6月11日起發售
MSI Computer Japan株式會社(以下簡稱MSI)表示，為紀念MSI創立40週年而推出的特別設計型號電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」，其日本國內款型號已於 2026年6月11日(星期四) 起開始銷售。
這是一款以龍的裝飾令人印象深刻的高性能型號。
美麗的龍特別設計！MSI創立40週年紀念「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」發售
2026年迎來創立40週年的電競品牌MSI。
為紀念此週年而設計的特別型號電競筆記型電腦「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」已發售！
閃耀的龍裝飾所帶來的印象深刻設計，象徵著MSI的工藝與革新歷史。
將足以應對3A級遊戲大作的高性能，凝聚於輕巧的筆記型電腦中。
單憑這一台即可對應高畫質的遊戲遊玩、3D CAD與VR的創作、遊戲開發等用途。
性能堪比桌上型電腦！「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」
在此介紹這款筆記型電腦的特點。
透過高性能CPU/GPU實現桌上型電腦等級的處理能力
搭載的CPU與GPU如下。
CPU: Intel Core Ultra 9 處理器 290HX Plus
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU(最大175W)
憑藉這些性能，不僅能應對高解析度、高畫質的3A級遊戲，還可支援3D CAD、VR、遊戲開發、AI處理等高負載用途！
採用Mini LED顯示器，實現高精細・高亮度顯示與240Hz高速驅動
採用18吋4K+(3,840×2,400)解析度、Mini LED、DisplayHDR 1000相容顯示器。
此外，更以 240Hz更新率 實現流暢的影像顯示。
憑藉等同DCI-P3的寬廣色域，提供適用於影像創作及設計用途的顯示品質。
採用Vapor Chamber Cooler從而運作穩定
筆記型電腦內部採用了能高效處理大範圍熱能的「Vapor Chamber Cooler(均溫板冷卻器)」！
即使在高負載狀態下長時間使用也能維持效能，支援遊戲或創作等需要穩定運作的用途。
標準配備96GB記憶體・共計4TB SSD
標準配備大容量，可支援處理大量資料的創作・開發用途。
更配備2個Thunderbolt 5 Type-C連接埠。
實現高速資料傳輸、外部顯示器連接及與擴充設備的協作，可依據用途靈活建置環境。
取得MSI創立40週年紀念的高階筆記型電腦吧。附屬品還包含特別的收藏幣
本型號附贈為了紀念創立40週年的收藏幣等特別物品！
包裝內容
筆記型電腦主機(附專用AC變壓器)
高級彩盒
大型滑鼠墊
電競滑鼠
收藏幣
日本國內款型號於 2026年6月11日(星期四) 發售！
產品詳細資訊請參閱官方網站。
這款閃耀龍紋充滿美感的型號，預計將於日本全國的家電量販店及網路商店陸續上架。
MSI的最新資訊，請參閱官方X(@MSI_JP)。
產品概要
Titan-18-HX-Dragon-Edition-Draco-Epic-A2WJ-2690JP
Windows 11 Pro
18 吋、4K+(3840x2400)、防眩光、MiniLED、240Hz、DisplayHDR 1000
Intel Core Ultra 9 處理器 290HX Plus
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU
96GB(48GB×2)、DDR5
共計4TB
鋰離子、99.9Whr、4 Cell
404×307.5×32.05mm
約3.6kg
專用AC變壓器、電競滑鼠、滑鼠墊、收藏幣
2026年6月11日(星期四)
開放價格
© 2026 Micro-Star INT'L CO., LTD. All rights reserved.
延伸閱讀
✅「Galaxy Z Fold7」將於8月1日上市！最新的摺疊式智慧型手機，擁有壓倒性的超薄外型
✅Amazon「 Prime感謝祭」「Prime感謝祭預售特賣會」所有 Pixio 遊戲配件均以 15% 至 50% 折扣促銷！17日開跑
✅隨畫面色彩變化的RGB控制器 ASUS「ROG Aura Terminal」登場
✅iPad輕鬆變身筆電！專為第10代iPad設計的附保護套鍵盤「SKB-IP7GIGA」登場！
✅電競滑鼠「ROG Keris Wireless AimPoint」宣布延期至10月28日發售
✅日語到繁體中文的翻譯者招聘
其他人也在看
系列最新作「實況野球2026-2027」發售！收錄紀念「成功」模式30週年的劇本及WBC要素
KONAMI已於2026年6月11日(星期四)在Nintendo Switch、Playstation 4推出 []
「GUILTY GEAR -STRIVE-」發售5週年，聖騎士之戰系列28週年！紀念特別節目也決定公開！
超人氣對戰格鬥遊戲「GUILTY GEAR -STRIVE-(以下簡稱GGST)」於2026年6月11日(星期 []
日本散戶瘋搶SpaceX IPO 認購金額衝上22億美元
根據週五 (12 日) 公布的監管申報文件，SpaceX 在日本投資人認購部分募得 22 億美元資金，成為這場全球史上最大規模首次公開募股（IPO）的一環。 這家由馬斯克掌舵，橫跨火箭、衛星與人工智慧領域的科技巨擘，在此次公開發行中，特別為日本市場保留了 1,630 萬股的 A
「閃電十一人 英雄們的勝利之路」免費大型更新「 全新開球DLC」於6月11日起發佈！Switch 2專用盒裝版同步發售
株式會社LEVEL-5宣布，「閃電十一人 英雄們的勝利之路」的第5彈免費大型更新「全新開球DLC」已開始發佈。 []
今年內量產！SK海力士V10 NAND採375層堆疊設計 「鉬取代鎢」有望助力性能提升
全球 NAND Flash 技術競賽再掀新高潮，外電最新報導指出，SK 海力士已完成下一代 V10 系列 375 層 3D NAND 閃存生產驗證，正推進產線轉換，目標 2026 年透過現有工廠升級實現大規模量產，挑戰三星電子在超高堆疊技術的領先地位。 韓媒《THE ELEC》
「Fire Emblem: Fortune's Weave」將於9月17日發售！附豪華特典的「韃古扎典藏版」也於同日發售
任天堂在「Nintendo Direct 2026.6.9」中發表了Nintendo Switch 2遊戲軟體 []
據報Nvidia(NVDA.US)開始向中國客戶推銷Vera CPU
《路透社》引述消息人士報道，Nvidia(NVDA.US)已告知中國客戶，用於AI數據中心的Vera中央處理器(CPU)最快可能在8月上市，客戶可以開始下訂單。 Nvidia行政總裁黃仁勳在去年10月表示，受美國對先進晶片出口管制的影響，公司在中國的市佔率實際上已經降至零。 消息人士稱，一些中國客戶對Nvidia首款為agentic AI而設的Vera CPU表現出興趣。目前Vera已全面投產，其運作速度比競爭對手的同類處理器快1.8倍。 在今年3月黃仁勳發布Vera時，公司當時表示，包括阿里巴巴(09988.HK)與字節跳動等的領先雲端運算企業正與Nvidia合作部署Vera，但未知實際訂購程序是否已經開始。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
華為發布全場景智能操作系統HarmonyOS 7
華為於華為開發者大會上正式發布HarmonyOS 7，華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東表示，HarmonyOS 7是全場景智能操作系統，鴻蒙智能向Agent架構全面演進，HarmonyOS 7有三大升級，包括Agent親和系統架構、鴻蒙智能體框架2.0和系統智能體小藝。 他又稱，鴻蒙操作系統已成為中國第二大智能手機操作系統。HarmonyOS 6終端設備數突破6,600萬，鴻蒙生態駛入發展的快車道。 此外，他認為盤古大模型是大模型行業絕對的全球先驅者，但後來因為各種原因沒做好。去年他重新負責，相信團隊將會一路趕超，會從中國第一走向世界第一。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
馬斯克成全球首位「兆美元富豪」！SpaceX創紀錄IPO登場 戴蒙盛讚：我們這個時代的愛迪生
由太空探索、衛星網路與人工智慧 (AI) 業務組成的 SpaceX 在周四 (11 日) 完成規模創紀錄的 750 億美元首次公開發行(IPO)，凸顯投資人對馬斯克商業版圖的高度熱情，也讓這位充滿野心的企業家一躍為全球首位身價突破 1 兆美元的富豪。 目前馬斯克大部分財富來自
民商創科：聯交所認為民商智惠業績綜合入賬構成反向收購 研提覆核
<匯港通訊> 民商創科(01632)表示，於2026年6月11日，公司接獲聯交所函件，通知公司其決定，聯交所上市科認為民商智惠電子商務業績綜合入賬，構成規避反向收購規則及上市規則第8章下的新上市規定，實現民商智惠借殼上市的安排(決定)。聯交所已決定根據上市規則第2.04條行使其權利，施加額外條件，即將公司視作新上市申請人處理，並要求其遵守上市規則第14.54至14.57條項下的額外反向收購規定(包括新上市規定)。聯交所認為，民商智惠未能具備符合新上市規定的往績記錄，並認為公司在綜合入賬後不再適合上市。因此，其股份買賣應根據上市規則第6.01(4)條予以暫停。根據上市規則第2B章，公司有權要求聯交所上市委員會覆核決定。任何覆核要求必須在決定日期起計7個營業日內送達上市委員會之秘書。公司股份將於決定日期起計7個營業日屆滿後(即2026年6月24日)暫停買賣，除非公司申請對決定進行覆核，則另作別論。公司正在審閱函件及正在考慮決定，董事會有意提交書面要求以將決定提交上市委員會，惟須待就其上市委員會覆核權利徵求專業意見。 (ST)
Logitech 推便攜折疊旅行滑鼠 售價約623.9元
<匯港通訊> 瑞士電腦周邊產品供應商羅技(Logitech)指,推新款超便攜折疊旅行滑鼠(mouse) 「Mobi Fold」,售價79.99美元(約623.9港元),目標消費群為專業人士及Z世代(Gen Z)。Mobi Fold 可旋轉約130度,弧形外觀與其他折疊裝置類似,提供丁香紫、石墨灰及米白色三種顏色選擇,折疊時高21毫米、深66毫米,充滿電後可使用長達一個月。羅技副總裁兼總經理 Joseph Mingori 指:「人們不帶滑鼠僅僅是因為攜帶不便,而不是因為他們不想用」,Mobi Fold 的設計理念在於實現桌面辦公與移動辦公之間的無縫切換。他說,折疊後體積幾乎只有原來一半,與筆記本電腦觸摸板相比,還能減少22%肌肉疲勞。」 (BC)#Logitech
《惡魔獵人 5》收錄大量追加內容的《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》將登陸 Nintendo Switch 2！數位版預定 6 月 23 日推出
株式會社卡普空宣布，將於 Nintendo Switch 2 推出旗下風格動作遊戲《惡魔獵人 5》的完全版作品 []
九成收入來自吉利朋友圈 格雷博該如何證明自己？
新能源車供應鏈資本化浪潮下，格雷博憑藉吉利體系訂單快速崛起，三年間收入增長逾11倍，但公司能否走出吉利生態圈，將成為市場關注焦點 重點： 李世達 近幾年，伴隨中國新能源汽車價格戰持續升溫，車企已不再滿足於只生產整車，而是開始向上游供應鏈延伸，掌握電池、晶片、衛星通信及智能座艙等核心技術，希望透過垂直整合降低成本、提高競爭力。與此同時，一批原本隱身幕後的供應商也逐漸走向資本市場。 在這股趨勢下，一些原本由車企內部孵化的業務開始獨立融資甚至上市，例如億咖通（ECX.US）、極氪（ZK.US）及曹操出行（2643.HK）。另一方面，一些原本獨立發展的供應商，也因深度綁定車企而迎來高速成長。近日遞表港交所的格雷博智能動力科技股份有限公司，正是後者的代表。 前身可追溯至2010年的格雷博，主要從事新能源汽車多合一動力域解決方案研發與生產，由管博團隊創立，早期曾獲廣汽資本、東方證券及紅杉資本等機構投資。 格雷博並非吉利內部孵化企業，而是在2019年進入吉利供應鏈後逐漸壯大。公司主打多合一動力域解決方案，透過整合電驅、電控及電源系統提升效率，目前已取得10家主機廠40個定點項目，產品應用於12個品牌
聯陽EC報捷 傳打入輝達RTX Spark平台
聯陽 (3014-TW) 今 (11) 日宣布，Embedded Controller(EC) 與 HDMI 2.1 Retimer 解決方案已導入美系 Agentic AI 運算平台，取得絕大多數 Design Win，並做好量產準備，預
小米(01810.HK)發布及開源探索性AI編程助手MiMoCode
小米(01810.HK)宣布正式發布並開源運行在終端裡的探索性AI編程助手「MiMoCode V0.1.0」，該工具基於開源項目OpenCode二次開發，採用MIT協議開源，旨在打造與模型Agent協同優化的自進化AI隊友。 該編程助手內置限時免費的多模態模型MiMo-V2.5，性能比肩Claude Sonnet 4.6，同時支持接入DeepSeek、Kimi、GLM等主流模型及第三方Token Plan，並內置持久記憶系統與無限上下文能力，通過項目記憶、會話檢查點、任務進度三重機制，由獨立subagent自動保存狀態及重建簡報，解決長會話關鍵信息丟失問題。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
烏龍還是搶搭便車？維珍銀河SPCE狂飆21% 散戶笑稱：代碼太像SpaceX啦！
英國富豪布蘭森 (Richard Branson) 創辦的太空旅遊公司維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 股價周四 (11 日) 收盤大漲 21.6%，市場認為主因是投資人搶搭 SpaceX 預定周五掛牌上市的熱潮，形成所謂的「光環交易」(Halo Trade)，但
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
法巴：對中港股市維持中立看法 籲留意AI增長與高股息防守股
法國巴黎銀行財富管理亞洲副首席投資官譚慧敏指，對中港股市維持中立看法，但短期內A股的表現可能會優於港股，因為目前全球市場聚焦人工智能主題，而A股市場的AI概念股權重較高，相比之下，港股指數在這方面的權重則較低。 她認為今年應留意AI增長與高股息防守股，關注全球AI相關股票，特別看好半導體、硬體以及提供支援的基礎建設。她認為基礎建設是穩健的防守性資產，而且公用事業等板塊，通常擁有非常穩定的現金流，有助提升投資者回報。另一方面，高股息股依然吸引，可作為追求穩健收益的防守性策略。 另外，她提到大宗商品存在結構性與週期性的驅動因素，因此相當看好大宗商品，尤其是貴金屬和基礎金屬。雖然近期大宗商品價格出現調整，但可為市場帶來買入機會。 她表示，雖然金價近期出現修正，但她仍然看好黃金，維持12個月目標價為每安士5,500美元。她指出，全球央行仍維持淨買入黃金。如果金價進一步下跌，相信會有更多央行進場吸納，因為長期而言，他們希望進行多元化配置，不再過度集中於美元資產，而是將部分資產分散到黃金。另外，法巴對銅價12個月目標則為15,000美元。 她指出，由於避險資金湧入，美元在今年上半年走強。然而，只要
《新股》鋰離子電池隔膜商星源材質(06067.HK)今起招股 引入富國基金等13基投
鋰離子電池隔膜製造商星源材質(06067.HK)(300568.SZ)宣布在港招股，計劃全球發售1.495億股H股，香港公開發售佔約10%(1,495.25萬股)，國際配售佔約90%(1.345億股)，最高發售價為每股8.98港元，每手買賣單位500股，入場費約4,535.28港元。 招股期由今日(12日)起至下周三(17日)截止，預計會於本月23日掛牌上市，由中信建投國際擔任獨家保薦人。 是次IPO共引入13名基石投資者，包括富國基金、廣發基金、泰康人壽、淡水泉(香港)、欣旺達(300207.SZ)、晶科能源(JKS.US)、Mondeomax及深三和等，合共認購約7,752萬美元等值股份，佔發售股份約45.14%。 星源材質於2016年底在深交所創業板上市，並於2023年在瑞士證券交易所發行GDR，其主要客戶包括包括LG新能源、三星SDI、遠景動力、村田、SK On、SAFT、寧德時代(03750.HK)、比亞迪(01211.HK)、國軒高科(002074.SZ)、中創新航(03931.HK)、億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達。 按最高發售價8.98港元計算，預計所得款項淨額
首岸周日銷售已錄超購 1期及3期累沽580伙
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期將於周日首輪發售80伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周日銷售已錄超額認購，準買家中約60%至70%為用家，視乎銷情，最快下周加推新一批單位應市。項目已推出的第1期及3期累售580伙，佔可供發售單位97%，套現近50億元。韓家輝補充，集團年初迄今累售逾2,600伙，套現約295億元；其中營業(二)部售出逾1,400伙，套現逾181億元，已超過上年全年的1,219伙及約160億元。