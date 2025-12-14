宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
龍科三期擴建將報核 信義房屋：楊梅熱度增
[NOWnews今日新聞] 桃園龍潭科學園區三期園區擴建預計明年第一季報核，加上近年傳出有AI算力大廠至龍潭投資設點，桃園市府亦有意將龍潭朝AI算力中心、科技重鎮發展，消息一出引起地方熱議。信義房屋在地專家表示，龍科第三期鄰近楊梅，擴建訊息吸引不少龍科族群至楊梅尋屋。
為了發展桃竹苗大矽谷計劃，行政院長卓榮泰日前宣布龍潭、竹科二園區都會擴建；其中龍潭科學園區因土地飽合，早在2022年政府即宣布啟動第三期擴建計畫。信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示，龍科第三期是地方大事，楊梅因與龍潭接壤，一直有些龍科族群到楊梅尋屋、定居，此次第三期的擴建區域更是與楊梅金溪特區相鄰，近期在一線已觀察到開始有相關客群來看屋。
蔡聿凌介紹，金溪特區居住環境佳、物件新穎，類型大樓、社區型透天厝都有，有不少屋齡不到1年的新成屋物件，近期也有陸續交屋的產品。房價部分，蔡聿凌表示，目前金溪特區屋齡10年左右的中古屋，單價約落在27萬至30萬，總價約1100萬到1200萬；1-2年的新物件單價則是31萬到33萬之間，總價視坪數而有所落差，約1300萬到1400萬左右。
物件格局以2到3房居多，權狀坪數不含車位約在26到35坪左右；蔡聿凌表示，大坪數四房物件反倒較為稀少，是金溪特區較特別的地方。透天物件部分，屋齡20年內、總坪數大概60到70坪之間，總價約在1600萬到2000萬內，新成屋則在2000萬出頭。
蔡聿凌說明，金溪特區類似楊梅區內的大金山重劃區，屬純住宅區，有些許商店提供基本需求，主要機能仰賴不遠處的埔心車站。楊梅地區目前居住族群仍以在地居民或其二代為主，但金溪特區因為緊鄰龍潭，沿著梅獅路二段、機車只需10分鐘左右即可直達龍科，交通便利、相較龍潭CP值較高，陸續吸引不少龍科族群往這裡找房，特別是園區擴建計畫逐漸明朗，熱度也開始提升。
信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園近年建設頻繁，航空城計畫、鐵路地下化、捷運等等大型建設的動工與落實，象徵城市正在進行轉型。目前綠線預計2026年通車，後續更有三鶯延伸線串聯雙北，顯示桃園與雙北之間連結漸趨緊密。除了外溢人口，龍科的擴建與發展，以及同樣位於楊梅由新光集團打造AI無人載具基地，皆往高科技方向前進，未來可預期除傳產帶來的基礎勞力人口、雙北外溢族群，桃園將有機會吸納更多高科技族群落腳、翻轉城市組成結構。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／韓星玉澤演台中踩點！「台中新火車站」生活圈受家庭客關注
房市／仁武人口破10萬「住哪最好？」 專家推三個生活圈
房市／桃園八德新闢道路 信義房屋：這個商圈最受惠
其他人也在看
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 20 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 9 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 12 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 16 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
港超級富豪1.7萬人 飆23%冠全球
致同香港會計師事務所發表《香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局》報告顯示，香港在強勁資本湧入、家族辦公室增長、金融科技創新，以及與大灣區深度融合的情況下，有望超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。今年上半年，香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，是全球頂級財富市場中增幅最大地區。信報財經新聞 ・ 2 天前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗大寶冰室｜「肉餅飯潮文」爆紅食客續排長龍 今起限賣300份肉餅 下午只剩150份(有片)
【12月13日更新】適逢今日星期六，《am730》記者在下午時分到場觀察，店外大排長龍，有過百名市民在場等候。大寶冰室今日起限賣300份肉餅，但在下午1時多，店方已在社交平台Threads指只剩150份，敬請食客原諒。am730 ・ 1 天前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
林德信愛女遺傳最強基因 邊聽邊唱樂在其中
【on.cc東網專訊】歌手林德信（Alex）將於明年推出收錄6首新歌的實體碟，早前推出了首炮歌曲《情歌還是老的好》，近日Alex在社交平台晒出一條影片，片段中他表示：「最近呢，我搵到有個人唱我嘅新歌，唱得幾好喎，聽下先」，正當大家仍在猜測他邀來誰幫忙宣傳歌曲時，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
九龍灣情困男單位自縊 朋友揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】今日(14日)中午12時半，執法部門收到市民報案，指其姓李(43歲)男友人懷疑在九龍灣宏泰道3號一單位內，用一條電線加上一條上網線上吊。消防奉召到場解下事主，惟他早已氣絕身亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主的死因有待驗屍後確定。據了解，事主近on.cc 東網 ・ 18 小時前
中共前官員流亡美國現身受訪 稱「公開批判政府」遭報復入罪 美企科技助北京監控異議者
中國黑龍江省雞西市前副市長李傳良，被當局指控涉貪人民幣31億元（約新台幣137億元）流亡美國德州，但他接受美聯社訪問表示，他是因為公開批判中國政府，才被強加罪名；更重要的是，中共當局利用美國的高科技，鞏固自身權力，監控海內外追緝異議者，這樣的行動被稱為「獵狐」與「天網」。 李傳良當初在南韓一座島上度假療養癌症，被朋友警告不要回中國，某日還被偷拍，隨即倉皇持觀光簽證飛往美國、申請庇護，他稱無論是在加州、紐約，甚至在德州沙漠深處，都仍被中國監控中，超過40名親友因此受牽連，甚至有3名前同事在拘押期間死亡。 美聯社調查指出，中國利用監控科技，2024年就懲處了近90萬名官員，幾乎是2012年的5倍。北京稱打擊貪腐，但批評者指實際為了消滅異議聲音。 官方資訊顯示，包括3000名官員在內逾1.4萬人，在脅迫或對家屬施壓下，從超過120國被帶回中國。 美聯社獨家取得洩漏的數百封email，顯示監控科技的技術來源包括甲骨文、IBM和微軟等。科技用於搜集分析簡訊、金流、航班、通話紀錄，甚至水電使用情況，以確認官員的親友網絡與資產。 對此，甲骨文拒絕評論、微軟也尚未回應。中國國務院、公安部、最高人民法院等，均未回覆美聯社詢問，外交部則稱保證嫌疑人權利，依法辦案、尊重外國主權。 李傳良的現身說法，堪稱罕見的當事官員第一手證詞，美聯社查閱數千頁文件、財產紀錄、筆錄與其旅遊檔案，並訪問九名律師，可支持李傳良說法的核心部分。由於川普政府已暫停所有庇護申請，李傳良如果不回國，將缺席審判，如果被定罪遭遣返，可能面臨終身監禁。Yahoo 國際通 ・ 10 小時前