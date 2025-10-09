《龍與地下城》玩足43年，破健力士世界紀錄。(網上圖片)

世界知名遊戲、角色扮演桌上遊戲《龍與地下城》(Dungeons & Dragons, D&D)又添一項相關的健力士世界紀錄。1982年4月25日，來自加拿大、當年僅得十多歲的少年Robert Wardhaugh擔任地下城主，與好友Jeff Golding所扮演的戰士展開稱為「The Game」的冒險遊戲，竟然延續至今，健力士世界紀錄周一(6日)繼續刷新他們的紀錄，這個遊戲故事跨越400多年的時間軸，最初的角色也已經繁衍了15個世代，更有60個活躍玩家參與創造歷史，正式獲認證為史上最長「自訂規則」(homebrew) 的D&D戰役。

廣告 廣告

綜合報道，如今已身為加拿大西安大略大學的歷史學教授的Robert Wardhaugh對遊戲的投入程度令人瞠目結舌，當年隨著更多朋友加入，組成名為「墜飾之心」(Party of the Pendant)的冒險隊伍，隨著時間過去，他將家中的地下室都奉獻給D&D，裡面不僅有巨大的模組化城鎮、橫跨沙漠與雪山的各式地形，甚至還有神殿廢墟、競技場與城堡等宏偉佈景。還收藏約3萬個親手塗裝的微縮模型。

自訂規則加快節奏 互聯絡增參與度

這場遊戲超過500名角色曾參與這場橫跨虛構世界4個世紀的冒險，無數帝國興衰交替，傳說中的武器與魔法道具代代相傳，並有清晰記錄，讓這個持續43年的遊戲，擁有其他劇本難以比擬的深度與歷史感。為了維持遊戲的節奏與玩家的參與感，Robert參考遊戲共同創作者Gary Gygax的建議開始自訂規則，這也是其世界紀錄被特別標註為「自訂規則」的原因。另一個長壽秘訣在於其高度的彈性。目前「The Game」的活躍玩家約有60人，每周進行2、3次遊戲，每次通常只會有5至8人參加，從未間斷超過兩個星期。為了讓無法親自到場的玩家也能跟上進度，團隊建立了網站並撰寫「戰役報告」，玩家甚至可以從世界各地透過網絡參與冒險。Robert說，主線劇情「來者」(The Arriver)仍未結束，他笑言：「只要我還能擲骰子，『The Game』就不會完結。」Robert於2022年亦曾於訪問中，講述他與朋友在「The Game」的冒險歷程。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/-龍與地下城-玩足43年-破健力士世界紀錄-有片-/607018?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral