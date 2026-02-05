Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
龍蝦灣謀殺案主謀潛逃37年 案發翌日偷渡離港 隱姓埋名匿藏曼谷 去年12月被發現行蹤 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案的最後一名在逃疑犯、62歲香港男子梅耀強周一（2 日）在泰國被捕，今（5 日）引渡回港。警務處處長周一鳴在機場見記者時指，該名男子當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離港，警方追蹤其行蹤有困難，最後情報顯示他有機會匿藏在泰國，故聯絡泰國警方協助，事件反映警方對嚴重刑事案件「一定追究到底」。
警方：相信被捕男子為案件主謀
負責案件的東九龍總區下午見記者指，今（5日）以「謀殺」罪拘捕一名62歲男子，涉嫌與一宗發生於1989年8月31日西貢龍蝦灣的謀殺案有關。
該案共有 4 名疑犯被捕，其中一人其後獲釋，另外兩人分別被判謀殺、誤殺罪成，判處終身及 8 年監禁。至於第四名疑犯，即今日被捕男子，相信在當年案發第二日已透過非法途徑離開香港，警方經追查分析，得悉疑犯隱姓埋名，匿藏在泰國曼谷。
香港警方聯絡泰國當局尋求協助後，於2025年 12 月泰國警方通知香港警方，在曼谷發現疑犯蹤跡，確定疑犯身分，及發現他非法逗留後，泰國警方在 2 月 2 日將其拘捕，證實他在當地非法逗留長達三十多年，終在今日被遞解出境，遣返香港。
警方指，在過去調查中已掌握足夠證據可控告該疑犯。警方補充指，相信今日拘捕的男子是案件主謀。
周一鳴：追蹤有困難
周一鳴下午近 5 時在機場見記者，他感謝泰國警方協助偵查兩宗案件，包括涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案疑犯，該名男子被捕時身上沒有身分證明文件，並非合法在泰國居留，將被遞解出境，今日會被押送回港，接受審訊。
曾發紅色通緝令 透過指模核實身分
被問到案件花了 37 年才拘捕最後一名疑犯，周一鳴指，當年該疑犯沒有離境紀錄，相信是偷渡離港 ，惟警方不同隊伍均努力將其緝捕歸案，最後有情報顯示疑犯有機會匿藏在泰國，遂將相關資料交予泰國皇家警察，由泰國警方協助。
案件年代久遠，疑犯樣貌有所變化，周一鳴指，警方有通過國際刑警組織發出紅色通緝令，泰國警方透過指模核實其身份，拘捕期間疑犯承認是該名人士，至於是否承認與該案有關，日後會進一步進行調查。同案其餘 3 人已判刑，周一鳴指會與律政司再審視相關證據，有足夠證據時就會將其檢控。
