龍蝦灣謀殺案疑兇潛逃37年 泰國落網 周一鳴：相信當年偷渡離港 追蹤有困難｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案的最後一名在逃疑犯、62歲香港男子梅耀強周一（2 日）在泰國被捕，今（5 日）引渡回港。警務處處長周一鳴在機場見記者時指，該名男子當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離港，警方追蹤其行蹤有困難，最後情報顯示他有機會匿藏在泰國，故聯絡泰國警方協助，事件反映警方對嚴重刑事案件「一定追究到底」。

周一鳴下午近 5 時在機場見記者，他感謝泰國警方協助偵查兩宗案件，包括涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案疑犯，該名男子被捕時身上沒有身分證明文件，並非合法在泰國居留，將被遞解出境，今日會被押送回港，接受審訊。

曾發紅色通緝令 透過指模核實身分

被問到案件花了 37 年才拘捕最後一名疑犯，周一鳴指，當年該疑犯沒有離境紀錄，相信是偷渡離港 ，惟警方不同隊伍均努力將其緝捕歸案，最後有情報顯示疑犯有機會匿藏在泰國，遂將相關資料交予泰國皇家警察，由泰國警方協助。

案件年代久遠，疑犯樣貌有所變化，周一鳴指，警方有通過國際刑警組織發出紅色通緝令，泰國警方透過指模核實其身份，拘捕期間疑犯承認是該名人士，至於是否承認與該案有關，日後會進一步進行調查。同案其餘 3 人已判刑，周一鳴指會與律政司再審視相關證據，有足夠證據時就會將其檢控。

