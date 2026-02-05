龍蝦灣謀殺案疑犯潛逃37年泰國落網 遞解返港被控謀殺

【Now新聞台】1989年龍蝦灣謀殺案疑犯梅耀強潛逃37年，日前在泰國落網，遞解返港後，警方以謀殺罪拘捕他，懷疑他是案中主謀。警務處處長周一鳴稱，案發多年追查難度高，疑犯樣貌變化大，要靠指紋辨認身份。

62歲疑犯梅耀強由泰國返港後，隨即被警方拘捕，他黑布蒙頭、鎖上手扣，被帶離機場警署，繼續扣留調查。

警務處處長周一鳴到泰國，與皇家警察總長進行禮節性拜訪後返港，表示早前主動聯絡當地警方，交換情報後成功將疑犯緝拿歸案，相信他是匿藏時間最長的罪犯。

廣告 廣告

周一鳴：「情報顯示相信他在泰國，靠泰國皇家警察抽絲剝繭，用了一段時間去核實是否就是這個人，由於隔了那麼多年，樣貌始終因年紀開始大，再不是與之前一模一樣的樣子，所以他們都需要些時間，後期經過分析和核實，他們確認該名男子，逮捕過程中，我們也將該人納入國際刑警紅色通緝令，當中也有指模，後期因為指模，泰國警方核實了他的身份，拘捕期間他都承認是該人士。」

警方稱，梅耀強在泰國隱姓埋名生活多年，去年12月接獲泰方通知發現梅耀強行蹤，本月2日於曼谷以非法逗留將他拘捕，他沒有身份證明文件，被遞解出境，抵港後，香港警方以謀殺罪拘捕他。

警方指，相信目前已有足夠證據提出檢控，但需要再與律政司檢視證據及商討。

案發於1989年8月底，梅耀強連同3人涉嫌將一名25歲姓雷男子誘騙到龍蝦灣後，用鐵鏟將他殺害，死者被發現時雙手和雙腳捆綁，半身陷入沙石中，頭骨碎裂，屬窒息致死。警方調查後，同年拘捕2名男子，其中一人誤殺罪成判囚8年，另一人無罪釋放，至於另一名姓楊男子潛逃內地至2000年落網，移送回港受審，依例判處終身監禁。

#要聞