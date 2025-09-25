Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！

富臨皇宮2小時任食大閘蟹+片皮鴨 限時77折！

富臨皇宮推出大閘蟹及片皮鴨放題套餐，大家足足有兩小時無限任食，到底可以食到幾多隻大閘蟹？就看你拆蟹有幾快手！當中的大閘蟹隻隻爆膏，而且肉質鮮甜，濃香惹味，保證大家食完想不停encore！除了任食大閘蟹外，片皮鴨亦是無限供應，外皮酥脆鬆化且肉質嫩滑，非常好味。

今次套餐還會每人送上一份「珍味定食」，當中有大大隻又鮮甜的和味鮑魚、香濃肉厚的蜜汁叉燒、清新的話梅紅茄，以及黑魚子等，款款都是重本菜式，絕對有誠意！大家只要去Klook預訂，更再送每人一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，加$1更可享受龍蝦美食，用海鮮美味為這餐豐富盛宴畫上完美句號。限時優惠價後人均不用$500就可以食足兩小時，簡直是抵到爆之選！最後提提大家，網上預訂費用不包括加一服務費及茶芥，到時去到現場需另付啊。

大閘蟹

2小時任食大閘蟹

任食片皮鴨

富臨皇宮

富臨皇宮分店：

香港柴灣康民街 118 號康翠台商業中心 6 樓 (地圖)

九龍美孚新村百老匯街 85 號 C 地下 (地圖)

九龍黃大仙龍翔道 120 號新光中心 3 樓 (地圖)

新界天水圍天盛苑天盛商場 1 樓 L116 號舖 (地圖)

九龍紅磡明安街 2-20 號地下 (地圖)

新界沙田瀝源街 7 號沙田娛樂城 4 樓 (地圖)

九龍長沙灣道 681 號貿易廣場地下及一樓 2 號鋪 (地圖)

新界葵涌和宜合道 26-30 號地下 A 舖 (地圖)

新界屯門海榮路 22 號中央廣場地下及 1 樓 (地圖)

九龍九龍灣常悅道 9 號企業廣場 1 期 1 樓 (地圖)

新界沙田石門安群街 1 號京瑞廣場二期 2 樓 201 號舖 (地圖)

