龍蟠苑16歲少女猝亡 原因待查

【on.cc東網專訊】今日(8日)中午12時37分，黃大仙龍蟠苑一單位一名16歲少女，被朋友發現於房間暈倒。救護車到場把她急送聯合醫院搶救，其後被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，少女死因有待驗屍後確定。案件列作「送院時死亡」處理。

據了解，該少女有甲狀腺問題，需要定期覆診，且有不良習慣。今日中午男友發現她出現抽搐、呼吸微弱及失禁等徵狀，大驚之下報案求助。

