龍蟠苑16歲少女猝亡 原因待查

珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。 人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
紅磡男子飛墮大廈平台 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】紅磡有人墮樓。今晨(8日)10時50分，一名姓李(62歲)男子，於溫思勞街1號榮豐大樓高處墮下，倒臥平台受傷。消防接報到場拯救，將事主救回地面，男子陷入昏迷，由救護車送院搶救，惜延至上午11時48分傷重死亡。on.cc 東網 ・ 20 小時前
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。 據了解兩人並不認識 警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。am730 ・ 13 小時前
台女走私20公斤液態大麻赴日被捕 10年來最大宗
【on.cc東網專訊】日本關西機場警方周三（5日）宣布逮捕一名台灣女子，她涉嫌走私20公斤液體大麻，在機場被緝毒犬發現。海關指出，今次是關西國際機場過去10年來查獲最大量的液體大麻，暫未明確估算這些大麻的市值。on.cc 東網 ・ 1 天前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 18 小時前
歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」
【on.cc東網專訊】台灣女星歐陽妮妮去年與男星張書豪盈兗結婚，並於同年12月31日誕下兒子「睦睦」，今年4月一家三口搬到杭州居住，最近還亮相綜藝《亂室英雄》。節目中，歐陽妮妮首度公開在杭州的豪宅，客廳空間相當寬敞，她還為兒子專門劃分了遊戲區，放置滑梯、圍欄、小東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
海關遇襲案疑犯母親涉誤導警員被捕｜「鴨王」絕味陷經營危機｜阿 Sa 新戀情曝光｜11 月 7 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 7 日（星期五）。本港受達強風程度的東北季候風影響，大致多雲，初時有一兩陣雨；明日日間部分時間有陽光，氣溫約 24 至 28 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中達強風。展望周日、周一大致天晴日間炎熱；周二、周三風勢頗大稍涼。明日最高紫外線指數約 7，屬「高」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
德國城市現約 50 個人血納粹標誌 羅馬尼亞男子被捕 疑與工作上爭執有關︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】德國西部鄰近法蘭克福的哈瑙市（Hanau）周三（5 日）出現約 50 個以人血繪成的納粹標誌，遍佈汽車、郵箱及建築物外牆等位置。警方根據線報於翌日拘捕一名 31 歲羅馬尼亞男子。Yahoo新聞 ・ 1 天前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 19 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
美國女教師遭 6 歲童槍擊 入稟告時任副校長嚴重疏忽 獲賠 1,000 萬美元｜Yahoo
美國維珍尼亞州一名小學女教師，兩年多前遭一名 6 歲學生槍傷，陪審團裁定教師獲賠償 1,000 萬美元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
灣仔女途人捱私家車撞 腳傷清醒送院治理
【on.cc東網專訊】灣仔發生交通意外。今日(8日)下午1時29分，一輛私家車由春園街右轉出莊士敦道時，意外撞倒一名過路69歲非華裔女途人，事主倒地擦傷右腳及手掌，姓潘(43歲)司機見狀報案求助。救護車接報到場，將受傷女途人送院治理，潘沒有受傷，在場助查意外經過。on.cc 東網 ・ 17 小時前
韓孕婦車禍重傷 警車拒讓路救護車 母親胎兒終不治 警被轟阻礙救援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】上月底，韓國釜山一名孕婦因車禍嚴重受傷須送院搶救，救護車接載期間，前方一輛警車沒有讓路，最終孕婦和胎兒死亡。事件在當地引發爭議，警方被批阻礙救援，令孕婦錯過救傷的黃金時間，不幸喪生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
結業潮｜西九龍中心先施百貨年底結業 30年老牌百貨清貨1折起
本地零售業持續面對衝擊，結業潮不止。香港老牌連鎖百貨公司「先施百貨」於周四（11月6日）宣布，深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將於年底結業，並推出全場清貨優惠，大部分貨品以低至1折出售。該店自開業以來屹立深水埗約30年，不少街坊表達不捨，亦有網民分析稱「老牌百貨，經唔起時代洪流」、「淨係target中老年人，無咩後生am730 ・ 1 天前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
才剛生完兒子！佳娜自爆胸部突變超不舒服
[NOWnews今日新聞]烏克蘭籍女星佳娜與馬來西亞籍男星祖雄結婚2年，育有1歲女兒內內，昨（7）日一早又宣布已順利生下第二胎的好消息，兒子乳名為「季季」。但沒想到才剛生完幾個小時，佳娜就在Insta...今日新聞 娛樂 ・ 9 小時前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 19 小時前