【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）
龍豐進行國慶 x 中秋優惠，當中包括保健品、藥品、美妝護膚品、食品及日用品全部有折扣，Clarins煥顏馬緻修護精華水 $238/件、La Roche-Posay B5+萬用修復霜 $95/件、L'OREAL PARIS活力緊緻透明質酸 注入式保濕精華玻色因PRO面膜 (5片裝) $49/件，買2件指定美心月餅送莫斯卡托葡萄酒！
日期：即日起至2025/10/08
地點：龍豐分店
