【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）

龍豐進行國慶 x 中秋優惠，當中包括保健品、藥品、美妝護膚品、食品及日用品全部有折扣，Clarins煥顏馬緻修護精華水 $238/件、La Roche-Posay B5+萬用修復霜 $95/件、L'OREAL PARIS活力緊緻透明質酸 注入式保濕精華玻色因PRO面膜 (5片裝) $49/件，買2件指定美心月餅送莫斯卡托葡萄酒！

【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）

【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）

【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）

【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）

【龍豐】國慶 x 中秋優惠 買2盒美心月餅送酒（即日起至08/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/08

地點：龍豐分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit