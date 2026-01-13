【龍豐】豐搶價 曼秀雷敦潤唇膏Plus $9、Elixir膠原提亮妝前防曬底霜 $148（即日起至19/01）

馬年開運手袋推薦！大家看了 Yahoo Style 為大家準備的「12生肖馬年運程總覽」了嗎？Yahoo網購專員特地對應12生肖的開運顏色，為大家精選2026人氣手袋，當中包括adidas只需$459已可買到的「Miu Miu平替」。新年一於換個新手袋，將滿滿的好運氣袋好袋滿吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前