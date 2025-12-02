【龍豐】豐搶價 OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件（即日起至02/12）

大埔宏福苑五級大火，部分受影響業主仍有按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在電台節目表示，申請按揭時銀行要求業主買火險，保險公司應會向銀行賠償。若以銀行角度而言，已經償還剩餘的按揭貸款，雖然理論上業主仍要繼續供樓，但是在火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款下，受影響業主料不需再供款。 有網民發現多間銀行網上樓按估價系統已暫停為宏福苑單位的估價，曹德明認為現時還未知屋苑安全情況、將來會否重建等，難以為宏福苑釐定樓價，銀行暫停估價屬合理安排。 他相信要等宏福苑重建或復修後，銀行才能重新為宏福苑估價。現時的問題主要牽涉補地價，惟宏福苑向來交易不多，今年亦只有約10宗交易，相信問題不大。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 小時前