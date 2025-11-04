【龍豐】豐搶價 SK-II能量眼霜 $385/件（即日起至10/11）

龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，L'Oreal Paris活力緊緻透明質酸注入式修護保濕精華面膜 $62/件、SK-II能量眼霜 $385/件、凡士林護唇啫喱(加強版)/水盈櫻桃潤唇彩 $15/件、Dokkan酵素複合果蔬酵素(金盒) 180粒 $138/件、Madforcos足膜/手膜買一送一！

日期：即日起至2025/11/10

地點：龍豐分店

