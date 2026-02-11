【龍豐】金鐘廊店免費派發福袋（即日起至14/02）

男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前