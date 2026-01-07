以下有雷！

日本吉卜力動畫經典《龍貓》每當在日本電視頻道重播時，總能引發觀眾的熱烈關注，每次觀看都可能有新發現。自1988年上映至今的《龍貓》，已經陪伴觀眾36年，並衍生出許多都市傳說。最近，隨著這部動畫再次播出，一個隱藏劇情被揭曉，引起了網友的驚嘆，「難怪會臉紅！」

在23日的「金曜ロードショー（週五ロードショー）」播出中，節目官方X帳號分享了這部動畫的秘辛。故事的後半部分，小月焦急地尋找妹妹小梅，決定去找龍貓幫忙，甚至因此流下了眼淚。看到小月哭泣，龍貓露出微笑並發出「喔～」的吼叫聲。

《龍貓》經典場景解密：龍貓看到小月為什麼大叫？宮崎駿揭秘隱藏設定曝光，引發日本網友熱議「難怪臉紅！」

官方帳號對此解釋：「在這場戲中，龍貓看著小月是在說『好可愛～』。」並引述了導演宮崎駿的說法，「龍貓並沒有想太多，只是單純覺得小月很可愛，於是決定幫助她。龍貓知道小梅就在附近，因此叫了貓巴士。」官方帳號進一步解釋，即使龍貓沒有跟著一起搭乘貓巴士，小月和小梅也只要知道龍貓的存在，就會感到安心。宮崎駿認為，如果龍貓跟著去，小月可能無法再回到人類的世界。

這一解讀在日網引起了熱烈討論。網友們驚訝地留言道：「這是真的嗎？」、「原來是因為覺得小月很可愛」、「我一直以為龍貓是因為被依賴而感到開心，沒想到竟然是因為覺得可愛」、「難怪龍貓會臉紅！」也有網友表示希望故事保留更多的想像空間，不需要過多的解釋。