龍鼓灘填海｜環評引三跑作例 料海豚回歸 環團批離地：兩年豚蹤無起色

香港海豚保育學會副會長麥希汶憂慮，龍鼓灘填海工程實際對生態的影響範圍更大，波及鄰近的沙洲及龍鼓洲海岸公園。

【Yahoo新聞報道】港府公布擬在龍鼓灘填海145公頃，最快在2028年動工。《Yahoo新聞》翻查項目環評報告，內容指工程對中華白海豚影響輕微，又引用機場三跑填海工程做例子，稱海豚在完工後會返回該水域。然而，翻查漁護署資料，2015年三跑動工前大嶼山西北海域有10條中華白海豚，但2024年三跑完工後只有1條，未見海豚數量回升。香港海豚保育學會形容環評報告的說法「離地」，憂慮填海工程影響海豚棲息地及鄰近海岸公園。

港府計劃填海的位置在屯門龍鼓上灘對出海域，距離鄰近「沙洲及龍鼓洲海岸公園」僅約1.6公里。工程會在海床填土開拓約145公頃的土地，暫定於2028年動工，2035年竣工，新增的土地定位為具增長潛力的產業發展地段，例如先進建造業、綠色或新能源。

龍鼓灘擬議的填海面積（紅線範圍）約145公頃，距離鄰近「沙洲及龍鼓洲海岸公園」僅約1.6公里。（《Yahoo新聞》製圖）

項目的環評報告本月2日公開，由「奧雅納-阿特金斯合資企業」編製。報告指出，填海的水域並非中華白海豚的重要棲息地或移動通道，因永久性生境損失而導致中華白海豚生態承載力下降的影響屬輕微。

環評報告又提到，與香港其他地點相比，工程範圍不太可能屬於海洋哺乳類動物的重要棲息地，又引用機場三跑的填海工程為例，預計受影響的海洋哺乳類動物在施工期間會暫時避開(avoid)工程範圍，一旦工程干擾停止，相關物種預期將會重返該水域活動(would return to the areas)。

環評報告引用三跑工程為例，指工程完結後海洋哺乳類動物會重返相關水域，香港海豚保育學會質疑說法「離地」。

三跑啟用後 連續兩年僅錄得1條海豚

香港海豚保育學會副會長麥希汶接受《Yahoo新聞》查詢時形容，環評報告說法離地。她解釋，機管局去年因應三跑工程設定6年中華白海豚監測期（2025至2030年），至今監測只進行一年，海豚能否回歸北大嶼海域仍未有實證。

翻查漁護署海洋哺乳類動物監察報告，2015年三跑工程動工前，大嶼山西北水域有10條中華白海豚棲息，到三跑2022年啟用時，大嶼山西北水域海豚只餘下1條，2024年仍然是1條，未見回升。

環評報告進行水底聲音監察，計劃填海的海域在個別月份，有2成半至3成日子錄到海豚聲音紀錄。（《Yahoo新聞》製圖）

環評：填海範圍海豚聲音處低水平 環團：海豚最常使用海域

龍鼓灘填海的環評報告曾進行為期一年的「被動水底聲音監察方法」（PAM），數據顯示個別月份最高有2成半至3成日子，錄到填海範圍有中華白海豚聲音紀錄。不過報告認為錄到的聲音紀錄，相比南大嶼海岸公園及沙洲及龍鼓洲海岸公園，屬於低水平。

麥希汶則反駁，聲音監察已證明當地海域有海豚出沒，加上漁護署以往報告指出，龍鼓洲北一帶海域是大嶼山北部海豚最常使用的海域。她指出，以往北大嶼的填海工程，對生態影響會超過工程範圍，憂慮如果龍鼓灘填海獲批，中華白海豚除了失去一直沿用的龍鼓水域的棲息地外，工程影響會波及鄰近的保護區，變得不適宜海豚使用，間接令海豚失去重要的棲息地。

她又提到，香港漁護署與廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局簽署《中華白海豚保護合作平台備忘錄》，深化粵港兩地合作保護於珠江口水域棲息的中華白海豚，備忘錄提到北大嶼海岸公園為基礎，共同保護海豚，但現時港方就繼續推動填海工程。

填海範圍錄得瀕危及易危海洋生物

除了中華白海豚外，環評報告提到在填海範圍內及附近海域，共錄得8隻被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「瀕危」的紅鋤齒鯛（Evynnis cardinalis）、17隻被列為「易危」的尖嘴魟，以及一隻列為「易危」的日本燕魟（Gymnura japonica）。龍鼓灘沿岸亦找到屬「易危」的管海馬。

不過，環評報告形容海馬及各類受威脅的魚類，由於紀錄數量極少且相關魚類具有高度流動性，現有的零星目擊紀錄不足以證明該處為其育苗場或重要棲息地，可能只是在穿梭於香港水域時，偶爾經過項目範圍及其周邊。

採預防性措施 施工期間巡查

總括而言，環評報告評估填海工程對具保育價值海洋物種的潛在影響為輕微，但為進一步保護中華白海豚，將採取預防性措施，包括施工階段將執行海洋哺乳類動物監測計劃、施工期間會巡查隔泥幕，確保沒有中華白海豚被纏繞或困住。針對具保育價值的潮間帶物種，會在展開海上工程前進行調查，在發現相關物種時，評估其轉移安置的可行性。

現階段龍鼓灘填海的環評報告的公眾查閱期直至1月31日，市民可就環評提交意見。環境諮詢委員會隨後會討論相關環評報告，環保署署長亦負責審核報告，決定是否批出項目的環境許可證。發展局去年表示，待完成詳細研究後，才會有造價詳細的數字，但認為龍鼓灘一帶水深較淺，相信造價應該不會太高。