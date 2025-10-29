龍鼓灘獲救兩浪浪驚恐靜止狀態 浪浪之家創辦人April：不知他們以前經歷 是多年以來最驚青的狗狗

【動物專訊】流浪動物除過著餐風露宿的生活，許多時更慘被人類欺凌或虐待。浪浪之家創辦人April表示，早前收到熱心義工轉介，接收了兩隻來自龍鼓灘約十個月大的狗狗，令人心痛的是兩狗狗均嚴重驚人驚狗，當有人步行，兩狗狗立即進入靜止狀態及嚇至立即失禁，April坦言他們是多年來救回來的浪浪中最驚青的狗狗，相信他們需要較長時間才可療癒心理創傷。

April表示，兩狗狗為同胎姊弟，浪浪之家替他們取名紅茶和綠茶，兩狗狗均沒有狗父母照顧，性格膽小怕人，亦是狗群中最低層遭欺凌的對象；義工認為他們如繼續流浪，生活一定很苦，於是義工在龍鼓灘進行「T N R 」放置捕狗籠，兩狗狗肚餓難熬，自己走進入籠，過程裏並無追捕。

浪浪之家接收兩小狗後，April發現他們的心理陰影較預期差很多，長期繃緊的身體及情緒，猶如驚弓之鳥，就算一丁點聲音或身影晃動，都會令他們嚇至四處逃竄及失禁，兩小狗不知之前有何經歷，對人類的抗拒及驚恐，April表示紅茶和綠茶是她多年來之最嚴重「驚青」的狗狗，不知道年僅十個月大的他們在流浪期間經歷過什麼樣的遭遇，相信他們心理創傷及陰影、對人類社會的恐懼，需要很長時間來洗滌。

「兩小狗非常緊張，一靠近就會瘋狂走避再瀨屎瀨尿，自己踩番再跣低起翻身繼續瀨屎瀨尿繼續走，見到佢哋真係好慘。」April說，而更慘的是，歌狗狗連狗都驚，他們嘗試找一些友善happy Dog與他們玩耍，希望可以用狗朋友可以融化他們，但結果一樣失敗，紅茶綠茶見到狗狗一樣驚到縮埋一舊。

April 離遠觀察及拍攝而狗狗情況，他們一察覺人類，而當有任何人進入其範圍附近，他們都會如冰凝「freeze 」般，站著僵硬不動。即使April什麼都沒有做過，影片片尾右邊綠茶已經驚到瀨屎。

為協助紅茶綠茶治療心理創傷，April表示，會給予更多空間給他們，盡量令他們不會有壓力，然後慢慢再助他們建立信任。由於兩狗狗怕人又怕狗，浪浪之家現時安排了一個獨立空間同埋小花園讓他們可以自由走動，但他們在戶外停留很短時間，就很快走回入房躲避。

April說願他們加入浪浪之家大家庭，除了溫飽及安全保障，還有義工們的關愛，願他們早日重拾陽光及自信，期待他們笑着和同伴們奔跑的一天。

