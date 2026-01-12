龐建貽指對海洋公園水上樂園嚴重虧蝕感頭痛，不排除任何改善營運可能性。(資料圖片／蘇文傑攝)

海洋公園在截至6月30日的2024/25財政年度，虧損2.7億元。被問到會否考慮關閉嚴重虧蝕的水上樂園，海洋公園主席龐建貽坦言比較頭痛，未來在改善水上樂園營運方面，不排除任何可能性。

龐建貽接受報章專訪，提到董事局在2013年落實重開水上樂園，當時亦未有那麼多「打卡群體」，遊客仍很捨得消費，但現在的港人及遊客的消費模式已大不同，而且居港外籍人數減少，均影響了水上樂園營運。現時會繼續努力，思考有何新策略或合作方，能改善水上樂園的營運。

不應用純商業角度看待西九文化區

另外，龐建貽去年10月獲委任西九文化區M+博物館董事局主席，同樣需要處理面對營運虧蝕問題。現時M+博物館的成本收回率約40%，龐建貽指出已高於不少國際知名博物館，未來希望做到自負盈虧。但他強調不應用純商業角度看待整個西九文化區，而是要考慮「軟實力」，例如荷里活就為美國打造強大的軟實力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002803/龐建貽-對海洋公園水上樂園嚴重虧蝕感頭痛-不排除任何改善營運可能性?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral