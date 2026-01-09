龔嘉欣未有新劇出街轉當主持作新嘗試 自認單身否認TVB下「禁愛令」：從來都冇㗎

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
TVB於1月8日及9日一連兩晚舉行盆菜宴，昨晚（8日）一共擺了100圍，並有160位藝員及過千位幕後工作人員一同出席，十分熱鬧！上屆《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女主角龔嘉欣（Katy），自從登上視后寶座後一直未有新劇出街，嘉欣接受《Yahoo娛樂圈》訪問時公布好消息，表示將於農曆新年之前會有新節目出街，為作出新嘗試而感到開心。現時單身的嘉欣否認跟TVB的「禁愛令」有關，並指公司從來都沒有「禁愛令」。
去年首奪最佳女主角的龔嘉欣認為去年是很豐收的一年，「攞咗獎之後其實我都拍咗好多個廣告，之後又可以主持，做到啲自己未試過嘅嘢。我都冇諗過原來入咗行咁耐，都仲可以試到一啲自己冇做過嘅嘢。」嘉欣透露即將會於節目中跟觀眾見面，「其實啱啱先拍完《在家宴客60道菜》，嚟緊新年之前就會出街㗎喇，我自己都好期待嘅。我覺得自己雖然係一個主持，但都學到好多嘢，廚藝真係會進步咗好多。」嘉欣有份演出的劇集《香港探秘地圖》則尚未播放，她亦預告即將準備開劇。
奪得視后之後，嘉欣未有為自己訂下更多的目標，「對於獎項我又冇特別去諗，我反而覺得所有嚟到自己身上嘅工作都要做好佢，做好自己。」談到新一年的目標，嘉欣想放更多時間在慈善事項上，「自己一路都有做緊嘅，咁有啲需要我嘅形象方面有做啦，私底下以個人身份都有做，好多時幫人其實都係幫緊自己，自己都覺得好開心。」
感情方面，喜欣直言現階段處於單身狀態，「我諗大家就好著緊，但我覺得已經過咗嗰個好想去下一個Step嘅嗰樣嘢，𠵱家反而隨緣，即係認識到新朋友嘅就相處下。」她覺得：「同娛樂圈嘅人拍拖其實都唔係一件咁容易嘅事情，佢哋都承受住好大嘅壓力。我覺得最緊要係大家嘅相處，會互相體諒到，同埋雙方對個工作都好，即係大家互相支持。」被問到單身是否跟公司的「禁愛令」有關時，她說：「其實從來都冇㗎，我覺得最緊要係大家都正面，其實都唔係淨係我哋呢一行㗎。即係每一段關係，我成日都會覺得一加一應該係等於二囉，即係大家應該喺工作、生活上互相支持對方。」
