龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了

龔嘉欣獲陳凱琳譚凱琪開睡衣派對慶生 網民留言送祝福

龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。繼去年嘅慶生活動，龔嘉欣今年生日再獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪等一班圈中好友慶生。

陳凱琳於社交平台分享多張睡衣慶生派對照片，從照片中看到，眾人皆穿著舒適嘅睡衣，枱上擺放多盤到會食物，向鏡頭展露燦爛笑容，唔少網民皆留言祝龔嘉欣生日快樂，又表示：「睇表情唔開聲都知係邊套戲，係經典丫」、你地三姐妹真係好老友，經常聚會」、「鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會，改加入少婦聯盟家屬聚會了「唔得㗎，我真係騰架」、「Grace真係好正，永遠做啲大家估唔到嘅嘢」等等，唔少網民留言大讚十分貼地。

