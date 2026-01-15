龔慈恩還原1991年《雪山飛狐》「程靈素」造型掀網民回憶 被激讚凍齡：還是記憶裡的模樣

龔慈恩於早前播映嘅TVB劇集《新聞女王2》飾演「方太」一角，其精湛演技得到網民廣泛好評，不過最終失落《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項。龔慈恩入行逾40年，曾出演多部電影及電視劇，亦有過唔少經典角色；日前，龔慈恩於社交平台分享多張換上1991年版《雪山飛狐》「程靈素」經典造型嘅照片，充滿回憶殺。

從照片所見，龔慈恩身穿全白毛領斗篷，以及戴上經典毛毛大帽子，無論係外貌、眼神定氣質都幾乎與當年「程靈素」一樣。龔慈恩於帖文寫道：「那頂白色的大帽子，雪地的相遇！還記得嗎？」唔少網民留言指勾起回憶，又激讚佢係「最美程靈素」：「回憶返哂來！點解可以一模一樣，一D都冇變嘅」、「好靚🥺🥺而家直接靚出宇宙」、「還是記憶裡的模樣！好靚」、「外表好像被時光永遠的凍結」、「真的太美了，感覺龔姐一點都沒變」等等。陳曉華留言大讚及留下多個心心眼Emoji：「好靚呀😍😍😍😍」，陳自瑤亦留言表示：「都冇變過，直頭一模一樣😍😍😍」。

廣告 廣告

龔慈恩IG

龔慈恩IG

龔慈恩IG

龔慈恩IG

《雪山飛狐》

龔慈恩IG

龔慈恩IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！