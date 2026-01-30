「龜田的柿種」×「勇者鬥惡龍VII Reimagined」聯名商品確定於 2 月 3 日起期間限定販售！以「力量種子」與「速度種子」為概念

龜田製菓株式會社宣布，將推出與預定於 2026 年 2 月 5 日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》聯名商品「37g 龜田的柿種 勇者鬥惡龍 力量種子口味」與「37g 龜田的柿種 勇者鬥惡龍 速度種子口味」。

商品將於 2026 年 2 月 3 日（二）至 2 月底期間限定 ，在日本全國的 Lawson 販售。

「龜田的柿種」×《勇者鬥惡龍VII Reimagined》聯名商品登場！

「龜田的柿種」與《勇者鬥惡龍VII Reimagined》的聯名合作

預定於 2026 年 2 月 5 日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》與「龜田的柿種」展開聯名合作！

以遊戲中登場的「力量種子」與「速度種子」為靈感的全新口味商品正式登場。

37g 龜田的柿種 勇者鬥惡龍 力量種子口味

「37g 龜田的柿種 勇者鬥惡龍 力量種子口味」以遊戲中的「力量種子」為概念，在雞肉與薑的鮮味基礎上，從第一口就能感受到濃厚的大蒜衝擊感。

整體風味營造出彷彿吃了就能提升力量的強勁口感。

37g 龜田的柿種 勇者鬥惡龍 速度種子口味

「37g 龜田的柿種 勇者鬥惡龍 速度種子口味」以「速度種子」為概念，主打刺激的辣椒辛辣風味。

雖然夠辣卻讓人停不下來，一入口就彷彿速度提升般的俐落爽快口感。

建議售價為各 160 日圓（含稅）。

將於 2026 年 2 月 3 日（二）至 2 月底期間限定，在日本全國的 Lawson 販售。

詳細資訊請參閱龜田製菓官方網站。