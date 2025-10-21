不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
［解決智能手錶最大痛點］ HUAWEI WATCH GT 6 Pro 開箱體驗，續航力長到你唔信 ！？
想買新智能手錶，但花多眼亂選擇困難？ HUAWEI 全新 WATCH GT 6 Pro 就一隻滿足到大家願望。這款內置多樣化的專業戶外運動同健康監測功能的新錶，擁有長達21日嘅超長續航力，配搭獨特精緻外形，可以話係內外兼備集於一身！
對許多智能手錶用家而言，最困擾的莫過於頻繁充電的問題。HUAWEI WATCH GT 6 Pro 在此方面實現了突破性的躍進，長達21天的超長續航力，意味著用家可以連續使用三週無需擔心電量。無論是短途旅行、長期出差，或是密集的運動訓練，它都能持續穩定地提供所有功能支援，徹底解放用家於「電力焦慮」之外。這種「無感續航」體驗，讓科技真正融入生活，而非成為負擔。
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 在設計上採用極窄邊框的1.5吋AMOLED螢幕，搭配藍寶石玻璃鏡面，不僅顯示效果細膩逼真，更具備出色的抗刮耐磨性能。錶身採用航空級鈦合金材質，在確保輕量化的同時，展現出低調奢華的質感。更值得一提的是，其經典的圓形錶盤設計，搭配多款可自訂的專業錶面，無論是商務正裝還是休閒運動風格，都能完美契合，真正實現「一錶走天下」的從容。
對於熱愛戶外運動的用家，WATCH GT 6 Pro 帶來了前所未有的專業體驗。內置超過 100 種運動模式，從登山、越野跑到高爾夫、滑雪，幾乎涵蓋所有主流與小眾運動項目。其搭載的全新「運動教練」功能，能夠根據個人體能狀態與訓練目標，提供即時的語音指導與數據分析，如同一位隨身的專業教練。
在健康監測方面，WATCH GT 6 Pro 將智能手錶的功能提升至醫療級水平。同時，其創新的「健康生活管理系統」能綜合分析睡眠質量、壓力水平與日常活動數據，生成個人化的健康改善建議，讓預防醫學的概念真正落實在日常生活中。
總的來說，HUAWEI WATCH GT 6 Pro 不僅是一款智能手錶，更是現代人追求健康生活、熱愛户外運動、注重效率與品味的完美夥伴。它用實力證明，在智能穿戴領域，集結極致續航、專業功能與精緻設計，原來可以如此和諧共存。對於正在尋找「全能型」智能手錶的消費者來說，這無疑是目前市場上最值得考慮的選擇之一。
其他人也在看
honor x9d 是否支援 eSIM？其實 _ _
honor x9d 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援 […]TechRitual ・ 2 小時前
Realme GT8 Pro 玩轉 DIY 造型和 Ricoh 街拍，仲有 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 7,000mAh 電池
繼各家國產廠商的主品牌相繼完成新一代旗艦晶片的更新後，本週輪到副牌們輪番登場。緊跟著 iQOO 15，主打 Ricoh 街拍的 Realme GT8 系列也在今天正式亮相。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Tesla 在電動車充電基礎設施方面持續領先競爭對手
Tesla 的競爭對手在這一關鍵的電動車需求——充電基礎設施方面，顯示出令人擔憂的落後情況。Tesla 一直以 […]TechRitual ・ 18 小時前
別再無聲吶喊！《寶可夢》「角色是否該加入配音」引論戰
隨著第九世代《寶可夢 朱／紫》的篇章已經告一段落，加上近期各種網路上的爆料消息，玩家社群對於即將到來的第十世代抱有非常高的期待，其中《寶可夢》「角色是否應該有全語音」的話題，也在最近引爆了大量粉絲的激烈論戰。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Bryan Cranston 與 SAG-AFTRA 對 OpenAI 深偽技術的擔憂表示重視
演員、製片廠、經紀人以及演員工會 SAG-AFTRA 對於出現在 Sora 2 的 AI 生成視頻中表達了擔憂 […]TechRitual ・ 14 小時前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在 Amazon 上回歸到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美國海軍陸戰隊 F-35B 飛行中隊創下 5 個月 5,000 小時無故障紀錄
美國海軍陸戰隊 F-35B 飛行中隊創下 5 個月 5,000 小時無故障紀錄TechRitual ・ 4 小時前
智能眼鏡與眼睛植入裝置助盲人重拾閱讀能力
數十名因為年齡相關性黃斑變性（AMD）而失去視力的患者，透過一款眼部植入物搭配智能眼鏡，重新獲得了一部分中央視 […]TechRitual ・ 16 小時前
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
Apple iPhone 用戶大多都會配搭 AirPods 來聽音樂和通話，但收音質素總是時好時壞？經常被對方投訢聽不清楚？其實有個小技巧不妨一試，可能會改變你通話的體驗！Yahoo Tech 編輯為你分析 AirPods 耳機的收音原理，再實測效果。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Zocdoc 首席執行官談 AI 對醫療資訊查詢的影響
今天的《Decoder》節目特別邀請到 Zocdoc 的 CEO Oliver Kharraz，我們在紐約市的 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 推出全新功能 使服務更便捷
新的功能目前正逐步推送至 iOS 用戶，但尚未收到 Android 手機用戶是否也獲得此功能的確認。這項更新將 […]TechRitual ・ 8 小時前
Friend AI 項鍊創辦人在紐約發起抗議活動
在紐約市生活的人幾乎無法錯過 Friend AI 項鍊的地鐵廣告引發的熱議。無論是拍攝隧道內廣告的靈感塗鴉，還 […]TechRitual ・ 18 小時前
瑞典研究指出 Kia 及 Tesla 擁有最佳電動車電池健康表現
一項重大的瑞典研究顯示，哪款電動車的電池健康狀況最佳，結果顯示 Kia 和 Tesla 由於其先進技術而名列前 […]TechRitual ・ 3 小時前
Tesla 在 Giga Texas 擴大 Cybercab 生產團隊招聘
根據 Tesla 的招聘網站，目前在德克薩斯州的 Giga Texas 有三個與 Cybercab 相關的新職 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 預告 Roadster 最新進展
在 2025 年初，Elon Musk 表示 Tesla 將於 2025 年底舉辦「最史詩般的演示」來展示 R […]TechRitual ・ 18 小時前
亞馬遜雲服務AWS恢復正常運行 長達15小時的宕機凸顯全球互聯網脆弱性
【彭博】— 亞馬遜旗下的雲服務部門AWS表示，周一持續約15小時的服務故障已得到解決。這一事件凸顯了全球互聯網對單一公司雲服務的高度依賴。Bloomberg ・ 14 小時前
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞TechRitual ・ 1 天前
iPhone 17 Pro Max 橙變金，機身褪色：宇宙橙、深墨藍
文章來源：Qooah.com 消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。 有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。 關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AI部門搖搖欲墜 專家評蘋果新品升級必要性低
蘋果 (AAPL) 上周發表 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 及 Vision Pro 三款新品，卻因更新幅度有限引發廣泛討論。知名蘋果爆料人 Mark Gurman 周日 (19 日) 撰文表示，這輪新品更像是「晶片與出貨」的常規迭代，用戶實際升級必要性低，而蘋果在 AI 領域的困境與市場策略的微妙轉變，更值得關注。鉅亨網 ・ 1 天前