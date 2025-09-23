韓妞都在練！0器材「10分鐘瘦小腹操」瘦腰、提氣色，坐辦公室也能做

（圖/翻攝自網路影音）

10分鐘就有感！瘦肚操成為新流行

想瘦小腹卻不想流大汗？現在韓妞們瘋傳的「10分鐘瘦肚操」火熱登場！這套運動不需要任何器材，只要留出一點空間，每天練10分鐘，就能幫助燃脂、強化核心，同時改善駝背、久坐痠痛，最適合上班族和學生黨。

瘦肚操的原理

透過手腳的環繞、扭腰、深蹲搭配呼吸，帶動全身血液循環，加快脂肪燃燒速度。不同於激烈的HIIT，它強調「溫和＋持續」，特別適合東方體質，長期堅持下來，不只小腹平坦，連氣色都會跟著變好。

10個爆紅瘦肚動作（每招重複60秒）

1. 左右手向後畫半圈＋扭腰

雙手畫半圈搭配扭腰，帶動全身伸展，甩掉側腰贅肉。

（圖/翻攝自網路影音）

2. 左右手向上伸＋扭腰

手臂向上拉長，結合腰部扭轉，延伸核心線條。

3. 手臂向前畫圈＋單腳後伸直

訓練平衡感，同時拉長小腹和腿部線條。

（圖/翻攝自網路影音）

4. 收緊核心＋呼吸扭轉靠柱

雙腳打開，雙手水平轉動，強化核心穩定度。

5. 雙手向前上下畫圈＋扭腰

模擬大幅度伸展，甩開腹部與背部多餘脂肪。

（圖/翻攝自網路影音）

6. 雙手上下畫圈＋雙腳同步扭曲下蹲

強化大腿與小腹力量，還能加速心跳燃脂。

7. 雙手畫圈＋大腿抬壓腹部

單腳輪流抬膝碰腹，加速腹肌收縮。

8. 雙手緊握向前碰小腿

手腳同步伸展，核心肌群全面啟動。

9. 雙手扶後腦深蹲＋上身左右畫圈

結合深蹲與上半身旋轉，一次訓練下半身與腰線。

10. 雙手向兩側畫圈＋扭腰

最後收尾動作，放鬆全身肌肉，順便雕塑側腰。

（圖/翻攝自網路影音）

✔ 每天只要10分鐘，不必流大汗

✔ 改善駝背、肩頸痠痛

✔ 幫助燃脂，腰圍月減5cm不是夢

✔ 適合零基礎、久坐上班族

