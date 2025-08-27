1原因朋友變網友！AKB48 Team TP禁愛令超嚴

▲AKB48 Team TP今（27）日舉行記者會，不只在現場曝超嚴禁愛令，周圍連男工作人員都沒有，還說忙到朋友變網友。除此之外，成員也偷偷爆料，隊長易沄台上台下反差最大。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 日本國民女團AKB48今年將迎來出道20週年，並於8月推出盛夏出走神曲《Oh my pumpkin!》，身為海外姐妹團的AKB48 Team TP也以全中文驚喜演繹《Oh my pumpkin!》TP 版。而今（27）日，AKB48 Team TP舉行記者會，透露超嚴團隊禁愛令，竟自爆平常不會接觸到男生，就連男性工作人員都沒有。除此之外，成員也偷爆料，隊長易沄台上台下反差最大。

AKB48 Team TP今日現身記者會，也談到許多團體都會有的禁愛令，成員透露最大的問題就是沒時間，「平常不會接觸到男性，就連男工作人員都沒有」，還表示忙到連朋友都變網友，2到3年沒聯絡，搞笑直呼，最快的見面方式就是看她們的演唱會。除此之外，成員也大讚粉絲最貼心，「粉絲是最親密的人，知道我們很多生活中的瑣事，真的很懂我們」。

▲AKB48 Team TP昔日戰友冼廸琦（下排左3）驚喜現身。（圖／記者朱永強攝）

昔日戰友冼廸琦驚喜現身 成員陷入回憶

曾在2017年8月加入AKB48 Team TP的冼廸琦，也在記者會上驚喜現身，讓成員火速陷入回憶，提到以前常與她拍MV，「之前一期生有個紀念演唱會，那時候大家都哭得很醜，跟大學畢業一樣」，並大讚冼廸琦現在在中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters發展很好，希望有機會可以再一起表演。

AKB48 Team TP最有反差是她 成員曝：把公司當家裡

AKB48 Team TP的成員感情都非常好，她們也在現場透露誰在台上台下反差最大，竟然是隊長易沄，曉晴表示易沄雖然看起來帥氣又性感，但其實超愛吃甜食，還直接把公司當家裡，「走路越來越奇怪，有種孩童化的感覺」，但也大讚對方是個很可靠的隊長。

AKB48 Team TP新歌超好聽 熱情歌舞閃爆現場

《Oh my pumpkin!》是一首明亮歡快的經典J-Pop歌曲，旋律朗朗上口，副歌更是讓人一聽就忘不了！今日AKB48 Team TP舉辦成軍7週年以來，第一次的媒體記者會，女孩們載歌載舞，鎂光燈此起彼落，青春胴體和舞姿，閃爆全場雙眼！

