1吋大底 + 長續航 + 迷你！DJI Mini 5 Pro 登場

文章來源：Qooah.com

DJI 發佈了迷你無人機 DJI Mini 5 Pro，擁有 1吋大底，成爲了 DJI Mini系列目前爲止性能最強。DJI Mini 5 Pro 依舊採用了輕便的機身設計，但首次搭載了 1吋大底感光元件相機，DJI Mini 5 Pro 支援最長 20公里 O4+ 的影像傳輸，也支援夜景級全向主動避障、全向智慧跟隨、無損直拍、225°雲台旋轉等功能，以及內含 42GB 大容量儲存。

廣告 廣告

DJI Mini 5 Pro 系列發佈四個套裝版本：

DJI Mini 5 Pro含無人機、一塊電池、DJI RC-N3遙控器，價格 HK$ 5,299；

DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC-N3）要包含無人機、三塊電池、DJI RC-N3 遙控器，ND套裝，雙向充電管家、單肩包，價格 HK$ 6,599；

DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC 2）含無人機、三塊智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包，價格 HK$ 7,699；

DJI Mini 5 Pro 長續航暢飛套裝（RC 2）含無人機、三塊長續航智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包，價格 HK$ 8,139。

影像方面，DJI Mini 5 Pro 作爲首次採用 1吋 5000萬像素 CMOS 感光元件的Mini系列無人機，擁有大底感光元件配合 f/1.8 大光圈，採用全新圖像處理平台和智慧演算法。DJI Mini 5 Pro支援錄製 4K/60fps HDR 影片，動態範圍最高能到14級，新增了48cm 高畫質中焦模式，擁有2倍變焦能力。

如果運用普通模式，DJI Mini 5 Pro 可以採用 H.265 編碼錄製 10-bit 影片，ISO 上限提升到 12800，D-Log M和 HLG 色彩模式的 ISO 上限提升到 3200。

傳輸方面，DJI Mini 5 Pro 支援最長 20公里 O4+ 的影像傳輸，用戶可以通過 DJI Fly 藍牙喚醒 DJI Mini 5 Pro，可以在 Wi-Fi 6 協定告訴傳輸，最高能達100MB/s。

續航方面，DJI Mini 5 Pro 的續航最長能達 36分鐘，三塊電池全部充滿約為115分鐘，用戶可以選擇長續航電池，續航最長能達52分鐘。

智能跟隨方面和避障方面，DJI Mini 5 Pro 的最大跟隨速度提升至 15公尺/秒，並可以智能辨識多種運動場景，匹配最佳跟拍策略，支援多場景定製跟拍。

DJI Mini 5 Pro 正面配備了前視雷射雷達，前後各配備一對魚眼鏡頭，下方配備雙目鏡頭和 3D 紅外線感測器，能夠實現夜景級全向主動避障。DJI Mini 5 Pro 能夠在飛行路綫或返航路綫上主動探測並避開相應的障礙物。DJI Mini 5 Pro 使用 L1+L5 雙頻 GNSS 技術，支援衛星接收，能夠做到精準定位。

DJI Mini 5 Pro 的保障專案 DJI Care 隨心換價格如下：

1年版：HK$ 529，提供1年內2次低價替換權益。

2年版：HK$ 889，提供2年內4次低價替換權益。