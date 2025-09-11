Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
1年內5度全國大停電 古巴民眾深陷絕望
（法新社哈瓦那11日電） 資金匱乏的共產國家古巴陷入短1年內的第5次全國性大停電，民眾今天對此深感絕望。能源部表示正在調查這起停電事故。
能源部在社群平台X上表示：「國家電力系統（SEN）已發生完全斷聯，這可能與安東尼奧吉特拉斯（Antonio Guiteras）火力發電廠的意外停機有關。」
安東尼奧吉特拉斯發電廠是古巴境內8座老舊燃油發電廠中最大的一座，其中一些電廠的歷史已超過40年。
62歲的家庭主婦古提瑞茲（Alina Gutierrez）無奈歎道：「又來了，我們又在倒退。又是一個被浪費的日子！痛苦、悲傷，對某些人來說，是絕望。」
她趕緊衝回家儲水，同時「等著看這次停電會持續多久」。在哈瓦那，需要仰賴電力將水泵送到公寓裡。
古巴正處於30年來最嚴重的經濟危機中。
近年來，古巴一直飽受每日長達數小時的停電、電力系統反覆故障以及發電用燃料嚴重短缺的困擾。
近期在中國的資金與專業技術協助下安裝的30座太陽能園區，尚無法緩解這種窘境。
