1月旅行大抉擇：去北半球追一場極光，還是去南半球曬太陽？這8個地方不去會後悔！

踏入新一年，係時候要好好規劃一場難忘嘅旅行，將你個願望清單逐一實現！每年一月，北半球正值銀裝素裹嘅寒冬，最吸引人嘅莫過於令人心跳加速嘅滑雪體驗，或者係可遇不可求、靚到好似夢境咁嘅極光奇景。不過，如果你想避開嚴寒，去一個溫暖嘅避風港，咁正值盛夏嘅南半球就最啱你，可以盡情享受陽光、沙灘同埋海風。
Trip.com 專業團隊特別為你精心挑選咗 8 大一月旅行必去好去處！無論你想感受全球最熱鬧嘅跨年倒數、去雪地滑雪放電、追逐夢幻極光，定係想參加充滿異國風情嘅期間限定節日活動，我哋都可以幫你輕鬆搵到最合心水嘅目的地，為你嘅年度首航揭開完美序幕！
💡 小編溫馨提示： 一月係唔少地方嘅旅遊旺季（特別係滑雪勝地或者熱帶海島），建議大家提早喺 Trip.com 訂好機票同酒店，咁就唔怕臨出發先嚟貴，仲可以搶到心水嘅靚酒店添！
想玩得更抵，梗係要留意住 Trip.com 嘅旅行優惠啦！透過 Trip.com 預訂，無論係國際機票、星級酒店住宿，定係熱門景點門票，你都可以享有獨家折扣。咁樣唔單止可以令你嘅旅程更經濟實惠，仲可以將慳返嚟嘅錢用嚟買多啲特色手信，將美好回憶帶晒返屋企！
1 月旅行好去處 | 北海道 | 浪漫雪國
冬日嘅北海道，絕對係日本最熱門嘅 1 月旅行首選！喺呢個北國國度，原本平凡嘅街道會畀厚厚嘅白雪覆蓋，變成一條條冬日限定嘅浪漫散步道。漫步其中，除咗可以感受冰雪世界嗰種靜謐同美麗之外，更加唔可以錯過品嚐當季最鮮甜肥美嘅帝王蟹，等味蕾都可以沉浸喺冬日嘅奢華享受入面。
除此之外，你仲可以去埋周邊嘅著名景點，深度體驗冰雪魅力：
世界級滑雪體驗：好似二世古（Niseko）、富良野同留壽都呢啲滑雪勝地，擁有一流嘅粉雪雪質。無論你係去日本二世古、韓國龍平，定係歐洲阿爾卑斯山脈，1 月份都係享受由雪坡疾馳而下、體驗刺激快感嘅最好時機。
冬季限定奇景：除咗滑雪，呢啲地區周邊仲有好多冬季寶藏。例如可以去旭山動物園睇期間限定嘅企鵝巡遊，睇住啲企鵝仔喺雪地行嚟行去，真係超級治癒！喺特定地點，你仲有機會觀賞到夢幻嘅極光，感受浪漫雪國嘅終極魅力。
💡 小編溫馨提示： 1 月份係北海道滑雪嘅超旺季，二世古等熱門地區嘅住宿真係一房難求！建議大家早啲喺 Trip.com 睇定住宿，用埋我哋上面提到嘅新用戶 8% 折扣，咁就玩得開心又抵玩啦！
日本北海道札幌朝裡川溫泉滑雪場一日遊【札幌出發 中英教練可選】，低至HK$993(22人已購)
日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25854人已購)
北海道+旭川市旭山動物園+森林精靈露台+青池一日遊|可選9-13人，低至HK$397(1098人已購)
北海道推荐酒店
1 月旅行好去處 | 冰島 | 夢幻極光
觀賞神秘而絢麗嘅北極光，絕對係唔少旅遊愛好者「人生清單」入面嘅第一位！心動不如行動，揀冰島作為你 1 月旅行嘅目的地，肯定係欣賞呢場夢幻光影騷嘅首選。一踏入冰島，你就可以感受到嗰種「冰與火」交織嘅特有魅力。
去到雷克雅未克之後，建議你可以自駕或者參加追光團，出發去一啲遠離市區光害嘅觀測點：
傑古沙龍冰河湖：睇住極光倒影喺冰湖上面，夢幻到唔真實。
史可加瀑布、黑沙灘、教會山：呢啲地方都係等待極光舞動嘅絕佳位置，影相效果一流，絕對會為你留低一世難忘嘅回憶。
除咗極光之外，1 月嘅冰島仲有好多震撼嘅自然奇觀等緊你，好似壯觀嘅藍冰洞、氣勢磅礴嘅瀑布同埋雄偉嘅冰川。喺呢度你可以親身感受到大自然嘅鬼斧神工，係一個結合咗極光同自然探索嘅完美 1 月行程。
💡 小編溫馨提示： 1 月嘅冰島天氣比較反覆，路面亦可能會有冰雪，如果打算自駕，記得要租架 4WD（四驅）車，安全至上！如果你怕凍或者唔熟路，參加 Trip.com 上面嘅當地追光 Tour 就最方便，專業導遊會帶你搵最好嘅觀測位。
歐洲通用 5G/4G eSIM | 日用包/總量包 | 500MB/日-總量30GB | 1-30天 | 24小時制 | QR code，低至HK$1(94267人已購)
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(126920人已購)
冰島瓦特納冰川斯卡夫塔山法爾冰川徒步或攀岩或藍冰洞吉普車體驗可選，低至HK$886(339人已購)
冰島推荐酒店
1 月旅行好去處 | 紐約 | 跨年倒數派對
要數最經典嘅 1 月旅行好去處，梗係要去紐約啦！如果你渴望喺 1 月初親身體驗全球最熱鬧、最經典嘅跨年倒數活動，紐約時代廣場絕對係你不二之選。喺嗰度可以感受到萬人空巷嘅狂歡氣氛，同來自世界各地嘅遊客一齊大聲倒數迎接新年，嗰種震撼真係一世難忘！
除咗倒數，紐約作為世界級大都市，景點真係多到行唔晒。喺 1 月份，你可以盡情穿梭喺各大殿堂級博物館同藝術畫廊：
大都會博物館 (The Met) 同 紐約現代藝術博物館 (MoMA)：入去感受藝術嘅薰陶，仲可以避開室外嘅寒風。
百老匯音樂劇：去紐約一定要睇一場百老匯 Show，感受世界級嘅舞台演出。
自由女神像：去呢個地標打卡，欣賞曼哈頓嘅壯麗天際線。
紐約呢個大都市充滿活力，無論係去行街、睇戲定係參觀博物館，都係一個超級豐富嘅 1 月旅行行程！
💡 小編溫馨提示： 紐約嘅 1 月份氣溫可以跌到零下，甚至會落大雪，大家記住要帶夠禦寒衣物。另外，想睇熱門嘅百老匯音樂劇，記得提早喺 Trip.com 訂飛，咁就保證有位，唔使去到現場排隊吹冷風啦！
麥迪遜廣場花園-NBA-紐約尼克主場例行賽季後賽入場門票【沉浸式體驗NBA籃球魅力】，低至HK$1,905(1人已購)
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(126920人已購)
全球77國 4G/5G eSIM | 可用TikTok & ChatGPT | 日用包/流量包 | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$16(39851人已購)
紐約酒店推介
1 月旅行好去處 | 哈爾濱 | 冰雕藝術展
如果你唔怕凍，1 月旅行我強烈推介你去有「冰城」之稱嘅哈爾濱！每年一度以冰雪做主題嘅哈爾濱冰雪大世界，絕對係一個超夢幻嘅 1 月必去景點。
入到園區，你會見到一座座成幾十米高嘅巨型冰雕建築群，全部都晶瑩剔透，夜晚開咗燈之後更加係美輪美奐，好似去咗現實版嘅《冰雪奇緣》咁。喺呢度你可以：
欣賞藝術：參觀唔同主題嘅冰雕展，感受嗰種巧奪天工嘅冰雪工藝。
玩盡冬日活動：親身挑戰超長嘅冰滑梯，或者玩雪地摩托車等刺激項目。
沉浸喺呢個極致嘅冰雪藝術世界入面，絕對會為你嘅 1 月旅程帶嚟視覺同體感上嘅雙重震撼！
💡 小編溫馨提示： 哈爾濱 1 月份嘅氣溫可以低至 -20°C 到 -30°C，保暖裝備一定要做足，由頭到腳都要包到實一實！另外，因為天氣太凍，手機電池消耗得好快，記住帶多兩個暖蛋同尿袋呀！
哈爾濱銀河歡樂世界溫泉洗浴（優質服務+休閒配套一應俱全+泡走疲憊解鎖放鬆感+水上樂園），低至HK$205(14人已購)
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$2(538033人已購)
哈爾濱黑獅森林雪騎公園｜飛馬拍照·林海雪原騎行穿越·專業教練陪同，低至HK$33(4人已購)
哈爾濱酒店推介
1 月旅行好去處 | 杜拜 | 購物節優惠
如果你想喺寒冬入面搵返少少溫暖，杜拜絕對係理想嘅 1 月旅行首選！呢段時間杜拜嘅平均氣溫大約係 20 多度，天氣非常舒服，唔會好似夏天咁熱到熔，可以話係全年最啱旅遊嘅黃金時間。
杜拜除咗有令人驚嘆嘅現代建築同奢華景點，仲有好多豐富嘅文化體驗等住你：
必行地標：除咗要去哈利法塔（Burj Khalifa）、帆船酒店打卡，仲有充滿科幻感嘅杜拜未來博物館都係必去景點。
年度杜拜購物節：每年 1 月，杜拜都會舉辦盛大嘅購物節！呢度簡直係買嘢精嘅天堂，除咗有超震撼嘅折扣優惠，仲有精彩嘅街頭表演、頂級音樂會，同埋獎品極之豐富嘅抽獎活動。
你可以喺度盡情享受無與倫比嘅買嘢樂趣同節日氣氛，係一個極之完美嘅 1 月避寒好去處！
💡 小編溫馨提示： 雖然杜拜係「購物天堂」，但 1 月份亦係旅遊旺季，熱門酒店同哈利法塔嘅觀景台門票好容易爆滿。建議大家早啲喺 Trip.com 訂好門票同住宿，咁就唔怕去到現場要大排長龍喇！
AL KHAIMA TOURS 白金級沙漠探險之旅連燒烤晚餐，低至HK$125(88人已購)
杜拜 Xclusive 豪華共享碼頭遊艇之旅 1/2/3 小時+現場音樂+早餐/燒烤+飲品（可選），低至HK$219(139人已購)
豪華沙漠之旅（包括燒烤晚餐、現場表演及滑沙活動，可選休息室座位），低至HK$400(268人已購)
杜拜酒店推介
1 月旅行好去處 | 宿霧 | 聖嬰節巡遊
如果你想感受熱情嘅島國文化，菲律賓嘅宿霧絕對係 1 月旅行嘅亮點！每年 1 月，宿霧都會舉行當地最盛大、最熱鬧嘅傳統節慶——聖嬰節（Sinulog Festival）。呢個係體驗菲律賓文化魅力嘅最好時機，成座城市都會變成歡樂嘅海洋。
聖嬰節巡遊：節日嘅重頭戲係色彩繽紛嘅花車巡遊，配合埋彩旗飄揚同埋震撼嘅擊鼓表演，場面超級壯觀，保證你睇到熱血沸騰！
街頭派對與歌舞：除了宗教儀式，街頭仲有好多熱情嘅 Party、民俗歌舞表演同埋絢麗嘅煙花。
海島度假避寒：宿霧周邊有好多海島，而且嗰度啲渡假酒店 CP 值極高，住宿環境舒服得嚟又有無敵海景。
宿霧可以話係一個「文武雙全」嘅 1 月好去處，既可以感受熱鬧嘅傳統節日，又可以舒舒服服咁享受陽光與海灘嚟避寒。
📍 宿霧旅遊資訊
1 月天氣： 約 24°C - 30°C，陽光充沛。
必玩推介： 除咗聖嬰節，記得去墨寶（Moalboal）睇沙丁魚風暴，或者去奧斯陸（Oslob）同鯨鯊游水。
💡 小編溫馨提示： 聖嬰節期間宿霧市中心會實施交通管制，人流亦非常之多，建議大家預早預訂酒店，並儘量揀近活動區域嘅住宿。你可以喺 Trip.com 睇吓啲評分高嘅渡假村，用埋新用戶優惠就更抵！
菲律賓宿霧-薄荷島-來回船票（經濟艙/商務艙/ 單程/來回）急速出票，低至HK$75(3143人已購)
宿霧出發：奧斯洛布鯨鯊觀賞+墨寶沙丁魚風暴浮潛一日遊，低至HK$579(646人已購)
菲律賓宿霧體驗潛水水肺潛水2小時【潛水海灘入口 1 次潛水（麥克坦島）】，低至HK$360(96人已購)
宿霧酒店推介
1 月旅行好去處 | 黃金海岸 | 南半球的夏天
踏入 1 月，南半球正值盛夏，澳洲嘅黃金海岸就變身成超熱門嘅避寒渡假勝地！如果你係熱愛陽光與海灘嘅「陽光男女」，呢度絕對係你 1 月旅行嘅夢幻天堂。
衝浪者天堂 (Surfers Paradise)： 嚟到呢度，你一定要去最出名嘅衝浪者天堂！無論你係想挑戰滑浪，定係只想懶洋洋咁曬吓日光浴，呢度嘅夏日艷陽同埋無敵海景都唔會令你失望，係開啟新一年嘅最好方式。
世界級主題樂園： 黃金海岸除咗有海灘，仲係家庭客嘅最愛，因為呢度有好多世界級嘅主題樂園：
華納兄弟電影世界 (Warner Bros. Movie World)：可以同電影角色見面，玩刺激嘅機動遊戲。
海洋世界 (Sea World)：近距離睇海洋生物，啱晒帶埋小朋友去。
夢幻世界 (Dreamworld)：澳洲最大嘅主題樂園，集合晒機動遊戲同埋野生動物體驗。
無論你係想尋求刺激，定係想同屋企人過一個溫馨假期，黃金海岸都可以滿足到你，等你在熱情嘅陽光下注入滿滿活力！
💡 小編溫馨提示： 澳洲嘅 1 月份紫外線非常強，記得做足防曬措施呀！另外，呢段時間係澳洲嘅暑假旺季，主題樂園嘅門票建議提早喺 Trip.com 買定，咁就唔使喺大熱天時排長龍買飛喇。
澳洲黃金海岸熱氣球日出之旅 包酒店接送 含早餐 贈送電子照片，低至HK$1,579(106人已購)
黃金海岸熱氣球追逐日出【含稅＋可酒店/主題樂園接送+五星酒店/葡萄莊園香檳早餐+贈飛行證書】，低至HK$1,619(178人已購)
黃金海岸可倫賓野生動物園【可選抱樹熊丨樹熊早餐/下午茶】，低至HK$247(142人已購)
悉尼酒店推介
1 月旅行好去處 | 羅瓦涅米 | 北極圈小鎮
如果你嚮往北國嘅冬日童話，位於北極圈內嘅芬蘭羅瓦涅米絕對係 1 月旅行嘅終極目的地。好多人以為聖誕過咗就冇氣氛，其實 1 月嚟反而更好，遊客相對較少，可以更悠閒咁享受呢片寧靜嘅冰雪樂園。
聖誕老人村 (Santa Claus Village) 🎅： 呢度全年開放，1 月嚟一樣可以見到聖誕老人！你仲可以去聖誕老人郵局寄出蓋有北極圈特別郵戳嘅明信片，或者喺那條代表「北緯 66°33'」嘅北極圈分界線上面打卡留念。
經典冬季活動 🦌🏍️： 1 月嘅積雪最厚、最靚，係玩極地活動嘅黃金時間：
馴鹿雪橇：坐喺由馴鹿拉動嘅雪橇上，喺寂靜嘅森林入面慢慢行，好似走進咗童話世界咁。
雪地摩托車 (Snowmobile)：鍾意速度感嘅朋友一定要試，喺廣闊嘅冰原上疾馳，感受北極圈嘅震撼。
哈士奇雪橇 (Husky Sledding)：由活潑嘅哈士奇帶你穿越雪地，係另一種截然不同嘅刺激體驗。
夢幻極光再現 🌌： 1 月嘅北歐夜晚時間長，睇到極光嘅機會極高。你可以參加當地嘅「追光團」，由專業導遊帶你去遠離光害嘅森林或湖邊，靜候嗰抹舞動嘅綠光，為你嘅旅程寫下最夢幻嘅一頁。
📍 羅瓦涅米旅遊小貼士
天氣與穿搭： 1 月氣溫通常喺 -10°C 至 -20°C 之間，有時甚至會低過 -30°C！建議採用「洋蔥式穿法」，最內層要係保暖發熱衣，外層一定要防風防水。
營業時間： 聖誕老人村大部分設施開 10:00 - 17:00/18:00，但要注意 1 月初部分主題樂園（如 SantaPark）可能會有休館日，出發前記得 check 清楚。
💡 小編溫馨提示： 想體驗入住全透明嘅極光玻璃屋？1 月係超旺季，雖然遊客比 12 月少咗啲，但靚嘅玻璃屋依然好搶手！建議即刻上 Trip.com 預訂，確保可以躺喺床上睇住星空同極光入睡。
歐洲通用 5G/4G eSIM | 日用包/總量包 | 500MB/日-總量30GB | 1-30天 | 24小時制 | QR code，低至HK$1(94267人已購)
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(126920人已購)
歐洲 4G/5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30天｜24小時計費｜QR code，低至HK$1(49461人已購)
羅瓦涅米酒店推介
常見問題
1 月去邊度旅行好？
1 月份嘅旅行選擇真係多到數唔晒！如果你鍾意玩雪、滑雪或者追極光，北半球嘅日本札幌、瑞士策馬特、冰島或者芬蘭羅瓦涅米都係一流行程。
但如果你怕凍，想搵個地方避寒度假，咁南半球或者熱帶地區就最啱你，好似杜拜、泰國布吉島或者澳洲黃金海岸。想行街睇景嘅話，紐約、馬德里或者宿霧都有好熱鬧嘅跨年同當地節慶活動，氣氛一流！
想睇極光，1 月去邊度最好？
1 月絕對係睇極光嘅黃金期！最推介嘅地點有：冰島（雷克雅未克同埋南岸一帶）、芬蘭羅瓦涅米、挪威特羅姆瑟、瑞典阿比斯庫，仲有加拿大黃刀鎮。
只要搵啲夜空清澈、冇乜光害嘅地方，見到極光舞動嘅機會就會大好多。1 月夜晚時間長，撞正極光嘅機率自然高啲！
想避寒旅行，1 月去邊度最合適？
想喺 1 月搵返啲陽光，以下呢幾個地方係最高質嘅避寒選擇：
澳洲黃金海岸： 嗰邊啱啱好係盛夏，可以盡情曬太陽、滑浪，仲有好多主題樂園玩。
杜拜： 1 月嘅杜拜天氣最舒服（大約 20 幾度），唔會熱到熔，仲有大型購物節可以瘋狂掃貨。
泰國布吉島： 呢個時候係乾季，海水最清最靚，住返間海邊 Villa 浸水、做 Spa 真係極之享受。
菲律賓宿霧： 唔單止可以同鯨鯊游水，仲可以參加 1 月最盛大嘅聖嬰節巡遊，感受熱情島國風。
💡 小編溫馨提示： 1 月去呢啲地方通常都係旺季，特別係想住玻璃屋睇極光或者海景 Villa 嘅話，記得要喺 Trip.com 提早訂飛同訂房呀！
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
