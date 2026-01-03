1月旅行大抉擇：去北半球追一場極光，還是去南半球曬太陽？這8個地方不去會後悔！

1 月旅行好去處

踏入新一年，係時候要好好規劃一場難忘嘅旅行，將你個願望清單逐一實現！每年一月，北半球正值銀裝素裹嘅寒冬，最吸引人嘅莫過於令人心跳加速嘅滑雪體驗，或者係可遇不可求、靚到好似夢境咁嘅極光奇景。不過，如果你想避開嚴寒，去一個溫暖嘅避風港，咁正值盛夏嘅南半球就最啱你，可以盡情享受陽光、沙灘同埋海風。

Trip.com 專業團隊特別為你精心挑選咗 8 大一月旅行必去好去處！無論你想感受全球最熱鬧嘅跨年倒數、去雪地滑雪放電、追逐夢幻極光，定係想參加充滿異國風情嘅期間限定節日活動，我哋都可以幫你輕鬆搵到最合心水嘅目的地，為你嘅年度首航揭開完美序幕！

💡 小編溫馨提示： 一月係唔少地方嘅旅遊旺季（特別係滑雪勝地或者熱帶海島），建議大家提早喺 Trip.com 訂好機票同酒店，咁就唔怕臨出發先嚟貴，仲可以搶到心水嘅靚酒店添！

想玩得更抵，梗係要留意住 Trip.com 嘅旅行優惠啦！透過 Trip.com 預訂，無論係國際機票、星級酒店住宿，定係熱門景點門票，你都可以享有獨家折扣。咁樣唔單止可以令你嘅旅程更經濟實惠，仲可以將慳返嚟嘅錢用嚟買多啲特色手信，將美好回憶帶晒返屋企！

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

1 月旅行好去處

1 月旅行好去處 | 北海道 | 浪漫雪國

冬日嘅北海道，絕對係日本最熱門嘅 1 月旅行首選！喺呢個北國國度，原本平凡嘅街道會畀厚厚嘅白雪覆蓋，變成一條條冬日限定嘅浪漫散步道。漫步其中，除咗可以感受冰雪世界嗰種靜謐同美麗之外，更加唔可以錯過品嚐當季最鮮甜肥美嘅帝王蟹，等味蕾都可以沉浸喺冬日嘅奢華享受入面。

除此之外，你仲可以去埋周邊嘅著名景點，深度體驗冰雪魅力：

世界級滑雪體驗 ：好似 二世古（Niseko）、富良野同留壽都 呢啲滑雪勝地，擁有一流嘅粉雪雪質。無論你係去日本二世古、韓國龍平，定係歐洲阿爾卑斯山脈，1 月份都係享受由雪坡疾馳而下、體驗刺激快感嘅最好時機。

冬季限定奇景：除咗滑雪，呢啲地區周邊仲有好多冬季寶藏。例如可以去旭山動物園睇期間限定嘅企鵝巡遊，睇住啲企鵝仔喺雪地行嚟行去，真係超級治癒！喺特定地點，你仲有機會觀賞到夢幻嘅極光，感受浪漫雪國嘅終極魅力。

💡 小編溫馨提示： 1 月份係北海道滑雪嘅超旺季，二世古等熱門地區嘅住宿真係一房難求！建議大家早啲喺 Trip.com 睇定住宿，用埋我哋上面提到嘅新用戶 8% 折扣，咁就玩得開心又抵玩啦！

1 月旅行好去處, 北海道

1 月旅行好去處 | 冰島 | 夢幻極光

觀賞神秘而絢麗嘅北極光，絕對係唔少旅遊愛好者「人生清單」入面嘅第一位！心動不如行動，揀冰島作為你 1 月旅行嘅目的地，肯定係欣賞呢場夢幻光影騷嘅首選。一踏入冰島，你就可以感受到嗰種「冰與火」交織嘅特有魅力。

去到雷克雅未克之後，建議你可以自駕或者參加追光團，出發去一啲遠離市區光害嘅觀測點：

傑古沙龍冰河湖 ：睇住極光倒影喺冰湖上面，夢幻到唔真實。

史可加瀑布、黑沙灘、教會山：呢啲地方都係等待極光舞動嘅絕佳位置，影相效果一流，絕對會為你留低一世難忘嘅回憶。

除咗極光之外，1 月嘅冰島仲有好多震撼嘅自然奇觀等緊你，好似壯觀嘅藍冰洞、氣勢磅礴嘅瀑布同埋雄偉嘅冰川。喺呢度你可以親身感受到大自然嘅鬼斧神工，係一個結合咗極光同自然探索嘅完美 1 月行程。

💡 小編溫馨提示： 1 月嘅冰島天氣比較反覆，路面亦可能會有冰雪，如果打算自駕，記得要租架 4WD（四驅）車，安全至上！如果你怕凍或者唔熟路，參加 Trip.com 上面嘅當地追光 Tour 就最方便，專業導遊會帶你搵最好嘅觀測位。

1 月旅行好去處, 冰島

1 月旅行好去處 | 紐約 | 跨年倒數派對

要數最經典嘅 1 月旅行好去處，梗係要去紐約啦！如果你渴望喺 1 月初親身體驗全球最熱鬧、最經典嘅跨年倒數活動，紐約時代廣場絕對係你不二之選。喺嗰度可以感受到萬人空巷嘅狂歡氣氛，同來自世界各地嘅遊客一齊大聲倒數迎接新年，嗰種震撼真係一世難忘！

除咗倒數，紐約作為世界級大都市，景點真係多到行唔晒。喺 1 月份，你可以盡情穿梭喺各大殿堂級博物館同藝術畫廊：

大都會博物館 (The Met) 同 紐約現代藝術博物館 (MoMA) ：入去感受藝術嘅薰陶，仲可以避開室外嘅寒風。

百老匯音樂劇 ：去紐約一定要睇一場百老匯 Show，感受世界級嘅舞台演出。

自由女神像：去呢個地標打卡，欣賞曼哈頓嘅壯麗天際線。

紐約呢個大都市充滿活力，無論係去行街、睇戲定係參觀博物館，都係一個超級豐富嘅 1 月旅行行程！

💡 小編溫馨提示： 紐約嘅 1 月份氣溫可以跌到零下，甚至會落大雪，大家記住要帶夠禦寒衣物。另外，想睇熱門嘅百老匯音樂劇，記得提早喺 Trip.com 訂飛，咁就保證有位，唔使去到現場排隊吹冷風啦！

1 月旅行好去處, 紐約

1 月旅行好去處 | 哈爾濱 | 冰雕藝術展

如果你唔怕凍，1 月旅行我強烈推介你去有「冰城」之稱嘅哈爾濱！每年一度以冰雪做主題嘅哈爾濱冰雪大世界，絕對係一個超夢幻嘅 1 月必去景點。

入到園區，你會見到一座座成幾十米高嘅巨型冰雕建築群，全部都晶瑩剔透，夜晚開咗燈之後更加係美輪美奐，好似去咗現實版嘅《冰雪奇緣》咁。喺呢度你可以：

欣賞藝術 ：參觀唔同主題嘅冰雕展，感受嗰種巧奪天工嘅冰雪工藝。

玩盡冬日活動：親身挑戰超長嘅冰滑梯，或者玩雪地摩托車等刺激項目。

沉浸喺呢個極致嘅冰雪藝術世界入面，絕對會為你嘅 1 月旅程帶嚟視覺同體感上嘅雙重震撼！

💡 小編溫馨提示： 哈爾濱 1 月份嘅氣溫可以低至 -20°C 到 -30°C，保暖裝備一定要做足，由頭到腳都要包到實一實！另外，因為天氣太凍，手機電池消耗得好快，記住帶多兩個暖蛋同尿袋呀！

1 月旅行好去處, 哈爾濱

1 月旅行好去處 | 杜拜 | 購物節優惠

如果你想喺寒冬入面搵返少少溫暖，杜拜絕對係理想嘅 1 月旅行首選！呢段時間杜拜嘅平均氣溫大約係 20 多度，天氣非常舒服，唔會好似夏天咁熱到熔，可以話係全年最啱旅遊嘅黃金時間。

杜拜除咗有令人驚嘆嘅現代建築同奢華景點，仲有好多豐富嘅文化體驗等住你：

必行地標 ：除咗要去 哈利法塔（Burj Khalifa） 、 帆船酒店 打卡，仲有充滿科幻感嘅 杜拜未來博物館 都係必去景點。

年度杜拜購物節：每年 1 月，杜拜都會舉辦盛大嘅購物節！呢度簡直係買嘢精嘅天堂，除咗有超震撼嘅折扣優惠，仲有精彩嘅街頭表演、頂級音樂會，同埋獎品極之豐富嘅抽獎活動。

你可以喺度盡情享受無與倫比嘅買嘢樂趣同節日氣氛，係一個極之完美嘅 1 月避寒好去處！

💡 小編溫馨提示： 雖然杜拜係「購物天堂」，但 1 月份亦係旅遊旺季，熱門酒店同哈利法塔嘅觀景台門票好容易爆滿。建議大家早啲喺 Trip.com 訂好門票同住宿，咁就唔怕去到現場要大排長龍喇！

1 月旅行好去處, 杜拜

1 月旅行好去處 | 宿霧 | 聖嬰節巡遊

如果你想感受熱情嘅島國文化，菲律賓嘅宿霧絕對係 1 月旅行嘅亮點！每年 1 月，宿霧都會舉行當地最盛大、最熱鬧嘅傳統節慶——聖嬰節（Sinulog Festival）。呢個係體驗菲律賓文化魅力嘅最好時機，成座城市都會變成歡樂嘅海洋。

聖嬰節巡遊 ：節日嘅重頭戲係色彩繽紛嘅 花車巡遊 ，配合埋彩旗飄揚同埋震撼嘅擊鼓表演，場面超級壯觀，保證你睇到熱血沸騰！

街頭派對與歌舞 ：除了宗教儀式，街頭仲有好多熱情嘅 Party、民俗歌舞表演同埋絢麗嘅煙花。

海島度假避寒：宿霧周邊有好多海島，而且嗰度啲渡假酒店 CP 值極高，住宿環境舒服得嚟又有無敵海景。

宿霧可以話係一個「文武雙全」嘅 1 月好去處，既可以感受熱鬧嘅傳統節日，又可以舒舒服服咁享受陽光與海灘嚟避寒。

📍 宿霧旅遊資訊

1 月天氣： 約 24°C - 30°C，陽光充沛。

必玩推介： 除咗聖嬰節，記得去墨寶（Moalboal）睇沙丁魚風暴，或者去奧斯陸（Oslob）同鯨鯊游水。

💡 小編溫馨提示： 聖嬰節期間宿霧市中心會實施交通管制，人流亦非常之多，建議大家預早預訂酒店，並儘量揀近活動區域嘅住宿。你可以喺 Trip.com 睇吓啲評分高嘅渡假村，用埋新用戶優惠就更抵！

1 月旅行好去處, 宿霧

1 月旅行好去處 | 黃金海岸 | 南半球的夏天

踏入 1 月，南半球正值盛夏，澳洲嘅黃金海岸就變身成超熱門嘅避寒渡假勝地！如果你係熱愛陽光與海灘嘅「陽光男女」，呢度絕對係你 1 月旅行嘅夢幻天堂。

衝浪者天堂 (Surfers Paradise) ： 嚟到呢度，你一定要去最出名嘅衝浪者天堂！無論你係想挑戰滑浪，定係只想懶洋洋咁曬吓日光浴，呢度嘅夏日艷陽同埋無敵海景都唔會令你失望，係開啟新一年嘅最好方式。

世界級主題樂園 ： 黃金海岸除咗有海灘，仲係家庭客嘅最愛，因為呢度有好多世界級嘅主題樂園：

華納兄弟電影世界 (Warner Bros. Movie World) ：可以同電影角色見面，玩刺激嘅機動遊戲。 海洋世界 (Sea World) ：近距離睇海洋生物，啱晒帶埋小朋友去。 夢幻世界 (Dreamworld) ：澳洲最大嘅主題樂園，集合晒機動遊戲同埋野生動物體驗。



無論你係想尋求刺激，定係想同屋企人過一個溫馨假期，黃金海岸都可以滿足到你，等你在熱情嘅陽光下注入滿滿活力！

💡 小編溫馨提示： 澳洲嘅 1 月份紫外線非常強，記得做足防曬措施呀！另外，呢段時間係澳洲嘅暑假旺季，主題樂園嘅門票建議提早喺 Trip.com 買定，咁就唔使喺大熱天時排長龍買飛喇。

1 月旅行好去處, 黃金海岸

1 月旅行好去處 | 羅瓦涅米 | 北極圈小鎮

如果你嚮往北國嘅冬日童話，位於北極圈內嘅芬蘭羅瓦涅米絕對係 1 月旅行嘅終極目的地。好多人以為聖誕過咗就冇氣氛，其實 1 月嚟反而更好，遊客相對較少，可以更悠閒咁享受呢片寧靜嘅冰雪樂園。

聖誕老人村 (Santa Claus Village) 🎅 ： 呢度全年開放，1 月嚟一樣可以見到聖誕老人！你仲可以去 聖誕老人郵局 寄出蓋有北極圈特別郵戳嘅明信片，或者喺那條代表「北緯 66°33'」嘅 北極圈分界線 上面打卡留念。

經典冬季活動 🦌🏍️ ： 1 月嘅積雪最厚、最靚，係玩極地活動嘅黃金時間：

馴鹿雪橇 ：坐喺由馴鹿拉動嘅雪橇上，喺寂靜嘅森林入面慢慢行，好似走進咗童話世界咁。 雪地摩托車 (Snowmobile) ：鍾意速度感嘅朋友一定要試，喺廣闊嘅冰原上疾馳，感受北極圈嘅震撼。 哈士奇雪橇 (Husky Sledding) ：由活潑嘅哈士奇帶你穿越雪地，係另一種截然不同嘅刺激體驗。

夢幻極光再現 🌌： 1 月嘅北歐夜晚時間長，睇到極光嘅機會極高。你可以參加當地嘅「追光團」，由專業導遊帶你去遠離光害嘅森林或湖邊，靜候嗰抹舞動嘅綠光，為你嘅旅程寫下最夢幻嘅一頁。

📍 羅瓦涅米旅遊小貼士

天氣與穿搭： 1 月氣溫通常喺 -10°C 至 -20°C 之間，有時甚至會低過 -30°C！建議採用「 洋蔥式穿法 」，最內層要係保暖發熱衣，外層一定要防風防水。

營業時間： 聖誕老人村大部分設施開 10:00 - 17:00/18:00，但要注意 1 月初部分主題樂園（如 SantaPark）可能會有休館日，出發前記得 check 清楚。

💡 小編溫馨提示： 想體驗入住全透明嘅極光玻璃屋？1 月係超旺季，雖然遊客比 12 月少咗啲，但靚嘅玻璃屋依然好搶手！建議即刻上 Trip.com 預訂，確保可以躺喺床上睇住星空同極光入睡。

常見問題

1 月去邊度旅行好？

1 月份嘅旅行選擇真係多到數唔晒！如果你鍾意玩雪、滑雪或者追極光，北半球嘅日本札幌、瑞士策馬特、冰島或者芬蘭羅瓦涅米都係一流行程。

但如果你怕凍，想搵個地方避寒度假，咁南半球或者熱帶地區就最啱你，好似杜拜、泰國布吉島或者澳洲黃金海岸。想行街睇景嘅話，紐約、馬德里或者宿霧都有好熱鬧嘅跨年同當地節慶活動，氣氛一流！

想睇極光，1 月去邊度最好？

1 月絕對係睇極光嘅黃金期！最推介嘅地點有：冰島（雷克雅未克同埋南岸一帶）、芬蘭羅瓦涅米、挪威特羅姆瑟、瑞典阿比斯庫，仲有加拿大黃刀鎮。

只要搵啲夜空清澈、冇乜光害嘅地方，見到極光舞動嘅機會就會大好多。1 月夜晚時間長，撞正極光嘅機率自然高啲！

想避寒旅行，1 月去邊度最合適？

想喺 1 月搵返啲陽光，以下呢幾個地方係最高質嘅避寒選擇：

澳洲黃金海岸： 嗰邊啱啱好係盛夏，可以盡情曬太陽、滑浪，仲有好多主題樂園玩。

杜拜： 1 月嘅杜拜天氣最舒服（大約 20 幾度），唔會熱到熔，仲有大型購物節可以瘋狂掃貨。

泰國布吉島： 呢個時候係乾季，海水最清最靚，住返間海邊 Villa 浸水、做 Spa 真係極之享受。

菲律賓宿霧： 唔單止可以同鯨鯊游水，仲可以參加 1 月最盛大嘅聖嬰節巡遊，感受熱情島國風。





💡 小編溫馨提示： 1 月去呢啲地方通常都係旺季，特別係想住玻璃屋睇極光或者海景 Villa 嘅話，記得要喺 Trip.com 提早訂飛同訂房呀！

