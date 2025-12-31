宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
1-11月淡水交易量奪冠 低基期房價推升買氣
[NOWnews今日新聞] 新北市地政局統計顯示，114年1至11月淡水區買賣交易棟數位居全市第一，成為今年新北房市交易最活絡的行政區。觀察近一年實價登錄資料，成交路段前三名依次為新市二路三段、沙崙路二段及北新路一帶，反映淡水市區與淡海新市鎮雙軸發展，持續吸納購屋需求。
信義房屋淡水新春店葉韋君分析，淡水長期房價基期相對雙北其他行政區偏低，是交易量居高的重要因素。他指出，新北環淡水周邊如蘆洲、三重、五股一帶，新成屋單價多已難見5字頭以下，就連對岸的八里新案價格也逐步墊高，相較之下，淡水仍可找到單價約3字頭的新成屋產品，對總價與單價有預算考量的購屋族而言，具備一定吸引力。
從生活圈演變來看，淡水居住需求近年出現明顯轉移，早期以捷運生活圈為主，逐步延伸至水碓商圈，再發展至淡海新市鎮。葉韋君表示，北新路一帶屬於早期都市計畫開發區，住宅密度高，電梯大樓比例高，鄰近淡江大學，長期形成穩定的生活商圈，居住人口結構多元，包括學生、小家庭與外縣市就業族群。
北新路的中古屋，房型涵蓋一至四房，生活機能成熟，商家、超市及診所密度高。葉韋君指出，目前屋齡約25年的中古電梯產品，兩房含車位總價約800至900萬元，三房約1000至1200萬元，同樣的總價條件，相較其他雙北區域，可換得較大的居住空間，是不少自住族群考量的重點。
至於新市二路三段與沙崙路二段所在的淡海新都心，則以新成屋供給與輕軌建設帶動成交量。信義房屋淡海新都心店專案經理陳鈺婷指出，該區街廓規劃整齊，鄰近輕軌站與學校，居住環境相對單純，主要購屋族群以首購族與退休族為主。
陳鈺婷表示，淡海新都心部分社區在兩房產品中規劃雙衛浴，或強調格局方正、使用空間放大，提升居住便利性，是近期買方關注的產品特性。淡海輕軌逐步強化新市鎮交通網絡，部分上班族選擇搭乘輕軌通勤，以避開尖峰時段車潮，亦有退休族利用輕軌往返市區，成為區域居住條件的一項優勢。
在價格表現上，陳鈺婷指出，淡水屋齡約5至10年的成屋產品，目前兩至三房總價約落在1000萬至1300萬元之間，房價仍屬雙北相對親民區段。整體而言，淡水在房價基期、產品選擇與交通建設逐步到位的條件下，持續吸引不同族群進場，交易動能表現相對穩定。
