WHO：1/3歐洲醫護人員受到憂鬱或焦慮所困擾

（法新社哥本哈根10日電） 世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處今天發布最新研究指出，歐洲每3名醫師或護理師就有1人通報自己受憂鬱或焦慮所困擾，該比例是一般歐洲民眾的5倍之多。

WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）發表聲明說：「我們的醫護人員心理健康危機，已演變成健康安全危機，對整體醫療體系穩定構成威脅。」

克魯格指出：「10人當中不只1人動過輕生或自殘念頭。對於照顧我們的醫護人員而言，這是他們不該承受的沉重負擔。」

廣告 廣告

報告指出，經歷職場暴力、工時過長或輪班（特別是夜班）的醫師和護理師，更容易受憂鬱和焦慮所擾，甚至產生輕生念頭的機率大增，曾有過該想法的這類醫護人員比例較一般民眾高出1倍。

調查也發現，護理師及女性醫師較易受到憂鬱或焦慮所困擾，男性醫師較容易陷入酗酒問題。

拉脫維亞與波蘭醫護人員通報受憂鬱所擾的比例為50%，在所有國家當中居冠；丹麥和冰島醫護人員為此所苦的情況最輕微，通報比例約15%。

這項研究蒐集歐洲聯盟（EU）27國、冰島及挪威共9萬名醫護人員的問卷回覆後，還發現1/3醫師或護理師過去1年曾遭遇職場霸凌或暴力威脅；有10%受訪者坦言曾遭遇肢體暴力和（或）性騷擾。

報告指出，每4名醫師就有1人每週工作超過50小時。逾30%醫師和25%護理師為臨時雇用身份，「這也是他們對工作穩定性產生焦慮的主因」。

WHO透過該報告呼籲，對醫療院所發生的暴力和騷擾採取零容忍態度、檢討加班與過長工時的職場文化，以及確保醫護人員可獲得適當的心理健康資源。鑒於歐洲醫護人力吃緊，採取這些措施為當務之急。

克魯格強調：「預估2030年底前，歐洲可能面臨近100萬名醫護人員短缺的危機。若他們因倦怠、絕望或遭受暴力等因素離職，我們承擔不起如此損失。」