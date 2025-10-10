日本公明黨宣布退出執政聯盟
WHO：1/3歐洲醫護人員受到憂鬱或焦慮所困擾
（法新社哥本哈根10日電） 世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處今天發布最新研究指出，歐洲每3名醫師或護理師就有1人通報自己受憂鬱或焦慮所困擾，該比例是一般歐洲民眾的5倍之多。
WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）發表聲明說：「我們的醫護人員心理健康危機，已演變成健康安全危機，對整體醫療體系穩定構成威脅。」
克魯格指出：「10人當中不只1人動過輕生或自殘念頭。對於照顧我們的醫護人員而言，這是他們不該承受的沉重負擔。」
報告指出，經歷職場暴力、工時過長或輪班（特別是夜班）的醫師和護理師，更容易受憂鬱和焦慮所擾，甚至產生輕生念頭的機率大增，曾有過該想法的這類醫護人員比例較一般民眾高出1倍。
調查也發現，護理師及女性醫師較易受到憂鬱或焦慮所困擾，男性醫師較容易陷入酗酒問題。
拉脫維亞與波蘭醫護人員通報受憂鬱所擾的比例為50%，在所有國家當中居冠；丹麥和冰島醫護人員為此所苦的情況最輕微，通報比例約15%。
這項研究蒐集歐洲聯盟（EU）27國、冰島及挪威共9萬名醫護人員的問卷回覆後，還發現1/3醫師或護理師過去1年曾遭遇職場霸凌或暴力威脅；有10%受訪者坦言曾遭遇肢體暴力和（或）性騷擾。
報告指出，每4名醫師就有1人每週工作超過50小時。逾30%醫師和25%護理師為臨時雇用身份，「這也是他們對工作穩定性產生焦慮的主因」。
WHO透過該報告呼籲，對醫療院所發生的暴力和騷擾採取零容忍態度、檢討加班與過長工時的職場文化，以及確保醫護人員可獲得適當的心理健康資源。鑒於歐洲醫護人力吃緊，採取這些措施為當務之急。
克魯格強調：「預估2030年底前，歐洲可能面臨近100萬名醫護人員短缺的危機。若他們因倦怠、絕望或遭受暴力等因素離職，我們承擔不起如此損失。」
其他人也在看
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
中國將曝出華為晶片秘密研究公司列入黑名單
【彭博】— 中國將揭開了華為AI晶片面紗的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。Bloomberg ・ 1 天前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 11 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
碧咸正式進駐小紅書操普通話推銷 增加支持老婆生意的本錢？
碧咸嫂最新Netflix紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》上架，揭露其時裝品牌蝕大本，碧咸於影片中直言為此投入了很多，沒有更多的錢可以投入。碧咸嫂時裝品牌在度過危機後近年愈做愈大，但據報去年業績依然是盤蝕本生意﹗恰巧碧咸昨日正式進駐小紅書，努力操普通話向中國市場推銷他的BOSS新品，未知是否要為支持老婆而做好資金準備Yahoo財經 ・ 7 小時前
樓價指數｜中原CCL重上140點創61周新高 今年樓價暫時累升1.92%
反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報140.27點，按周升0.24%，創自2024年8月初後的61周新高。中原地產認為，整體樓價逐步回升趨勢明顯，CCL目標挑戰143.02點，現時相差2.75點或1.96%，期望第四季內達到。BossMind ・ 3 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭
【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.Bloomberg ・ 22 小時前
恒生私有化｜56年恒生指數恐再無「恒生」 網民：似菠蘿包無菠蘿
滙豐控股(005)及恒生銀行(011)今日公告，滙豐建議以每股155港元，溢價約30%將恒生私有化，並撤銷逾半世紀恒生銀行的上市地位，消息震動全港。隨著恒生銀行的上市地位可能被撤銷，成為一間私人公司，這意味著迄今56年的恒生指數，今後很可能再無恒生銀行。am730 ・ 1 天前