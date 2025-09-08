10個香港室內設計專業術語，助你提升裝修溝通效率

在香港的室內設計與裝修實務中，專業術語直接影響溝通效率與工程品質判斷。這些行內專業術語你又知多少？

若能掌握室內設計與裝修關鍵詞彙，更有助快速理解設計圖、工序安排與物料規格，亦能在比較報價、驗收成果時更精準。本文介紹10個香港室內最常用、最實用的專業術語。



1. 硬裝、軟裝

「硬裝」通常指固定於結構中的裝修部分，包括牆身、地板、天花、水電設施及固定櫃體等，屬不可輕易移動的元素。相對地，「軟裝」則指可移動、更換的裝飾元素，如家具、燈飾、窗簾、地毯及掛畫等。硬裝定義空間的基本結構，軟裝則塑造風格與舒適度，兩者協同完成理想室內環境。



2. 底料、面料

「底料」指隱藏於牆身或地板下的基礎材料，如水喉、電線、英泥、沙、防水塗料等。 「面料」是指表面能直接接觸或經常見到的材料如地磚、油漆、壁紙、地板或木飾面。



3. 收口、企口

收口指的是裝修時針對牆角、門框、櫃體與牆壁界面進行密封或裝飾處理，以防止灰塵積聚、昆蟲入侵及提升整體美觀。良好的收口設計，是提高裝修細節質量和整潔感的重要關鍵。



4. 吊頂

指室內頂棚的裝飾性結構，可藏燈光、線路和空調管道。 香港小戶型多用輕鋼龍骨及石膏板組合吊頂，既美觀又方便維修。熟知相關工藝有助設計合理高度，避免壓迫感且便於日後保養。



5. 著衫

木作家具表面貼覆飾面板的工序，有別於純實木櫃。香港室內設計常見「著衫」處理，包括膠板、木皮、防水膠膜等，主要提升外觀質感及耐用度。業主在選擇材料時，亦會關注著衫材質質素以決定櫃體美觀與實用。

6. 批灰

指以灰漿填補牆壁、天花等表面不平整處，進行表面找平的工序。優質的批灰可令後續油漆或壁紙施工更平滑且美觀，避免牆面起泡或裂紋。



7. 地腳線

安裝於牆與地板交接部位的收邊線，既能遮蓋施工縫隙，又具裝飾效果，常用木製、PVC或鋁合金材質。合理設計地腳線有助保護牆腳，提升空間細節質感。



8. 打膠

指使用矽膠或其他密封劑於牆角、櫃體與地面間的連接處，防止塵垢、水氣滲入及有效吸收建築微妙移動。良好的打膠工藝是防水和保養關鍵。



9. 防水層

防水層在廚房、浴室及露台等濕區尤為重要，能防止水滲入建築結構，避免漏水及霉變。施工時須用合適防水材料及嚴格工藝，並進行閉水測試確保密封效能。



10. 半乾濕沙

在鋪設地磚時，常用的一種施工方法。半乾濕沙指使用半乾半濕的水泥砂漿固定磁磚，能確保黏結力和地面平整度。這種工序常用於香港住宅地台，能夠防止磁磚鋪設後因基層不平而開裂脫落。了解此術語有助判斷施工質量。

Photos: Pexels

