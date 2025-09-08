鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
10個香港室內設計專業術語，助你提升裝修溝通效率
在香港的室內設計與裝修實務中，專業術語直接影響溝通效率與工程品質判斷。這些行內專業術語你又知多少？
若能掌握室內設計與裝修關鍵詞彙，更有助快速理解設計圖、工序安排與物料規格，亦能在比較報價、驗收成果時更精準。本文介紹10個香港室內最常用、最實用的專業術語。
1. 硬裝、軟裝
「硬裝」通常指固定於結構中的裝修部分，包括牆身、地板、天花、水電設施及固定櫃體等，屬不可輕易移動的元素。相對地，「軟裝」則指可移動、更換的裝飾元素，如家具、燈飾、窗簾、地毯及掛畫等。硬裝定義空間的基本結構，軟裝則塑造風格與舒適度，兩者協同完成理想室內環境。
2. 底料、面料
「底料」指隱藏於牆身或地板下的基礎材料，如水喉、電線、英泥、沙、防水塗料等。 「面料」是指表面能直接接觸或經常見到的材料如地磚、油漆、壁紙、地板或木飾面。
3. 收口、企口
收口指的是裝修時針對牆角、門框、櫃體與牆壁界面進行密封或裝飾處理，以防止灰塵積聚、昆蟲入侵及提升整體美觀。良好的收口設計，是提高裝修細節質量和整潔感的重要關鍵。
4. 吊頂
指室內頂棚的裝飾性結構，可藏燈光、線路和空調管道。 香港小戶型多用輕鋼龍骨及石膏板組合吊頂，既美觀又方便維修。熟知相關工藝有助設計合理高度，避免壓迫感且便於日後保養。
5. 著衫
木作家具表面貼覆飾面板的工序，有別於純實木櫃。香港室內設計常見「著衫」處理，包括膠板、木皮、防水膠膜等，主要提升外觀質感及耐用度。業主在選擇材料時，亦會關注著衫材質質素以決定櫃體美觀與實用。
6. 批灰
指以灰漿填補牆壁、天花等表面不平整處，進行表面找平的工序。優質的批灰可令後續油漆或壁紙施工更平滑且美觀，避免牆面起泡或裂紋。
7. 地腳線
安裝於牆與地板交接部位的收邊線，既能遮蓋施工縫隙，又具裝飾效果，常用木製、PVC或鋁合金材質。合理設計地腳線有助保護牆腳，提升空間細節質感。
8. 打膠
指使用矽膠或其他密封劑於牆角、櫃體與地面間的連接處，防止塵垢、水氣滲入及有效吸收建築微妙移動。良好的打膠工藝是防水和保養關鍵。
9. 防水層
防水層在廚房、浴室及露台等濕區尤為重要，能防止水滲入建築結構，避免漏水及霉變。施工時須用合適防水材料及嚴格工藝，並進行閉水測試確保密封效能。
10. 半乾濕沙
在鋪設地磚時，常用的一種施工方法。半乾濕沙指使用半乾半濕的水泥砂漿固定磁磚，能確保黏結力和地面平整度。這種工序常用於香港住宅地台，能夠防止磁磚鋪設後因基層不平而開裂脫落。了解此術語有助判斷施工質量。
Photos: Pexels
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號
2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 7 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 1 週前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 23 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 7 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 1 天前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁
繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。信報財經新聞 ・ 15 小時前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 11 小時前
心理測驗｜手機電量剩多少時你才會去充電？看似簡單日常習慣，顯露你的隱藏性格特質
手機電量剩多少時，你會急忙找充電器？這個看似簡單的日常習慣，竟然能透露出你獨特的性格特質！近期在網上超流行的心理測驗，一起來玩一下吧！Yahoo Style HK ・ 14 分鐘前