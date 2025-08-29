經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
10對香港室內設計二人組，以默契激發創意
一人計短二人計長，香港設計界不乏出色的設計師組合，憑藉默契十足的合作和互補的專業技能，在競爭激烈的市場中脫穎而出。
無論是夫妻檔還是工作伙伴，這10對香港室內設計師以各自的專業強項和豐富經驗，帶來從高質住宅到潮流商業空間的優質設計。
1. Bean Buro：Lorene Faure & Kenny Kinugasa-Tsui
Lorene Faure和Kenny Kinugasa-Tsui相識於2008年，並在2013年移居香港，創立設計工作室Bean Buro。兩人將跨文化背景融入設計，糅合法國、日本和香港特色。公司提供豪華住宅、商業、酒店、餐飲和零售全方位設計服務，體現多元文化及設計專長。創作理念深受法國、日本及香港文化薰陶，並與英國有深厚淵源。每個項目視為敘事之旅，探索客戶熱情、理念和生活方式，打造有共鳴的設計。大自然是靈感來源，致力於永續、健康和福祉。團隊擁有WELL AP專業知識，致力為客戶帶來促進健康福祉的空間。
Bean Buro
https://www.beanburo.com/
電話：+852 2690 9550
地址：香港黃竹坑香葉道41號901-904室
2. Grande Interior Design：Matthew Li & Maggy Cheung
由Matthew Li和Maggy Cheung於2013年創立的Grande Interior Design，是屢獲殊榮的設計工作室，團隊來自世界頂尖設計師，致力結合美學與生活功能及可持續性提升生活質量。他們通過研究和嘗試打造富創意的生活方式，堅信創新外觀對每個家庭重要。擁有豐富室內設計經驗，涉足住宅、商業、餐飲和混合用途項目，提供創新高質且符合預算與時限的合作模式。
Grande Interior Design
https://www.grandeinterior.com/
電話：+852 3114 8683
WhatsApp：+852 6093 2640
地址：香港新界荃灣海盛路3號TML廣場27C
3. Starz Pasha：Maggie Mo & Jay Leung
Starz Pasha Ltd.由Maggie Mo和Jay Leung創立，專注高尚住宅和商業室內空間設計，服務香港及海外。善用光線、材質和空間的感官結合，提供一流設計與施工服務，量身定制滿足客戶獨特需求。作品涵蓋住宅、辦公室及零售連鎖店。他們相信空間是用戶與設計師的共同創作，以故事和生活品味打造人本且永不褪色的設計。
Starz Pasha Ltd.
http://www.starzpasha.com/
電話：+852 2813 6000
WhatsApp：+852 6016 9243
地址：香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心17C室
4. LC Studio：SY Chow & Louis Chon
SY Chow和Louis Chon為LC Studio創辦人，均具豐富建築及室內設計經驗。SY擁有逾十年經驗，曾與政府及重要建築項目合作，獲Architizer A+獎與Globe Design獎。具備卓越3D視覺繪畫能力，為香港設計協會傑出成員。Louis來自法國，亞洲多年經驗，曾與國際設計機構合作，獲多項國際奬項，並熟悉奢侈品設計。二人致力打造創新且客製化設計，精準滿足客戶需求與故事融合。
LC Studio
https://lc.studio/
電話：+852 6207 4293
地址：香港德輔道西8號信光商業大廈19樓1901-2室
5. INCH. Interior Design：Zeno Lo & Synthia Wan
INCH. Interior Design由Zeno Lo和Synthia Wan創立，秉持「破舊立新，移風易俗」理念。團隊年輕熱血，追求卓越創作思維，兼具務實工程團隊，短時間內完成多個項目。擅長洞悉客戶需求，將智能方案融入設計，推動智能家居發展，成就設計、裝修和智能的完整服務鏈。設計師全程溝通，務求確保作品質量及效果。
INCH. Interior Design
https://www.inchinterior.design/
電話：+852 3619 4715
地址：香港九龍觀塘興業街29號GRAVITY 29樓
6. Pocket Square Ltd.：Sean Li & Frankie Wong
Pocket Square Ltd.致力實用與美感平衡，創辦人Sean Li和Frankie Wong打造個性化設計，讓用家展現自我。團隊擁有國際視野，主攻室內設計，兼涉足藝術裝置、品牌策劃與家具設計多領域。
Pocket Square Ltd.
https://pocketsquareltd.com
電話：+852 9012 9069
地址：香港九龍長沙灣荔枝角道822號西翼2樓
7. CTRC Design Consultant Ltd.：Christine Tsui & Ryan Cheung
CTRC Design Consultant Ltd.由Christine Tsui和Ryan Cheung於2015年創立，屢獲殊榮。團隊追求卓越設計，提供創新實用且超越期望的方案。從空間規劃、細節處理到材料及照明，細心考慮每個元素。專業知識與對細節的執着確保設計創造力和精確性。
CTRC Design Consultant Ltd.
https://www.ctrc.design/
電話：+852 3707 1993
WhatsApp：+852 9831 1239
地址：香港新界荃灣柴灣角街11號國際企業中心一期15樓03室
8. See How Group Limited：Hoffman Ho & Elaine Tang
See How Group Limited由Hoffman Ho和Elaine Tang創立，推動工藝與尖端科技於室內設計運用。秉持人本設計理念，超越功能與美學，重塑愉悅空間，創造具有信息傳達的空間體驗。注入先進科技與可持續材料，結合時尚潮流與藝術工藝。追求設計與願景的完美，提供獨特生活體驗，成為多元空間領導者。
See How Group Limited
https://www.seehowgroup.com/
電話/WhatsApp：+852 5509 9911
地址：香港銅鑼灣駱克道491-499號京都商業中心23樓A室
9. MStudio微工作室：Keith Choi & Marcus Ko
MStudio微工作室由Keith Choi和Marcus Ko與Isaac Leung和Jack Lam創立，活用輕裝修概念設計私人住宅及商業空間。團隊經驗豐富，專注細節與品質，致力為客戶創造獨特、時尚、功能性空間。提供空間規劃、材料選擇、燈光設計、家具配置等全方位服務。
MStudio微工作室
https://www.mstudiohk.co/
電話/WhatsApp：+852 3614 0368
地址：香港荔枝角永康街63號Global Gateway Tower 2607室
10. C.M.T Interior Design：Mike Chan & Edge Chan
C.M.T Interior Design由Mike Chan和Edge Chan創立，以專業經驗與美學理解專注打造獨特舒適且具創意空間。致力結合創新理念與精湛工藝，提供符合功能需求與藝術氣息兼具的個性化設計。
C.M.T Interior Design
https://www.cmt.com.hk/
電話/WhatsApp：+852 9218 2853
地址：香港太古英皇道1065東達中心905室
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 20 小時前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 2 天前
「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 3 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 21 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 20 小時前
炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛
《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前