10對香港室內設計二人組，以默契激發創意

一人計短二人計長，香港設計界不乏出色的設計師組合，憑藉默契十足的合作和互補的專業技能，在競爭激烈的市場中脫穎而出。

無論是夫妻檔還是工作伙伴，這10對香港室內設計師以各自的專業強項和豐富經驗，帶來從高質住宅到潮流商業空間的優質設計。

1. Bean Buro：Lorene Faure & Kenny Kinugasa-Tsui

Lorene Faure和Kenny Kinugasa-Tsui相識於2008年，並在2013年移居香港，創立設計工作室Bean Buro。兩人將跨文化背景融入設計，糅合法國、日本和香港特色。公司提供豪華住宅、商業、酒店、餐飲和零售全方位設計服務，體現多元文化及設計專長。創作理念深受法國、日本及香港文化薰陶，並與英國有深厚淵源。每個項目視為敘事之旅，探索客戶熱情、理念和生活方式，打造有共鳴的設計。大自然是靈感來源，致力於永續、健康和福祉。團隊擁有WELL AP專業知識，致力為客戶帶來促進健康福祉的空間。

Bean Buro的設計項目「The Bloomsway」。

Bean Buro

https://www.beanburo.com/

電話：+852 2690 9550

地址：香港黃竹坑香葉道41號901-904室



2. Grande Interior Design：Matthew Li & Maggy Cheung

由Matthew Li和Maggy Cheung於2013年創立的Grande Interior Design，是屢獲殊榮的設計工作室，團隊來自世界頂尖設計師，致力結合美學與生活功能及可持續性提升生活質量。他們通過研究和嘗試打造富創意的生活方式，堅信創新外觀對每個家庭重要。擁有豐富室內設計經驗，涉足住宅、商業、餐飲和混合用途項目，提供創新高質且符合預算與時限的合作模式。

Grande Interior Design的「半島豪庭」住宅設計項目。

Grande Interior Design

https://www.grandeinterior.com/

電話：+852 3114 8683

WhatsApp：+852 6093 2640

地址：香港新界荃灣海盛路3號TML廣場27C



3. Starz Pasha：Maggie Mo & Jay Leung

Starz Pasha Ltd.由Maggie Mo和Jay Leung創立，專注高尚住宅和商業室內空間設計，服務香港及海外。善用光線、材質和空間的感官結合，提供一流設計與施工服務，量身定制滿足客戶獨特需求。作品涵蓋住宅、辦公室及零售連鎖店。他們相信空間是用戶與設計師的共同創作，以故事和生活品味打造人本且永不褪色的設計。

位於天寶大廈的住宅設計項目。

Starz Pasha Ltd.

http://www.starzpasha.com/

電話：+852 2813 6000

WhatsApp：+852 6016 9243

地址：香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心17C室



4. LC Studio：SY Chow & Louis Chon

SY Chow和Louis Chon為LC Studio創辦人，均具豐富建築及室內設計經驗。SY擁有逾十年經驗，曾與政府及重要建築項目合作，獲Architizer A+獎與Globe Design獎。具備卓越3D視覺繪畫能力，為香港設計協會傑出成員。Louis來自法國，亞洲多年經驗，曾與國際設計機構合作，獲多項國際奬項，並熟悉奢侈品設計。二人致力打造創新且客製化設計，精準滿足客戶需求與故事融合。

位於上海南昌路的 Penicillin 酒吧。

LC Studio

https://lc.studio/

電話：+852 6207 4293

地址：香港德輔道西8號信光商業大廈19樓1901-2室



5. INCH. Interior Design：Zeno Lo & Synthia Wan

INCH. Interior Design由Zeno Lo和Synthia Wan創立，秉持「破舊立新，移風易俗」理念。團隊年輕熱血，追求卓越創作思維，兼具務實工程團隊，短時間內完成多個項目。擅長洞悉客戶需求，將智能方案融入設計，推動智能家居發展，成就設計、裝修和智能的完整服務鏈。設計師全程溝通，務求確保作品質量及效果。

住宅設計項目Elizabeth House。

INCH. Interior Design

https://www.inchinterior.design/

電話：+852 3619 4715

地址：香港九龍觀塘興業街29號GRAVITY 29樓



6. Pocket Square Ltd.：Sean Li & Frankie Wong

Pocket Square Ltd.致力實用與美感平衡，創辦人Sean Li和Frankie Wong打造個性化設計，讓用家展現自我。團隊擁有國際視野，主攻室內設計，兼涉足藝術裝置、品牌策劃與家具設計多領域。

Pocket Square Ltd.

https://pocketsquareltd.com

電話：+852 9012 9069

地址：香港九龍長沙灣荔枝角道822號西翼2樓



7. CTRC Design Consultant Ltd.：Christine Tsui & Ryan Cheung

CTRC Design Consultant Ltd.由Christine Tsui和Ryan Cheung於2015年創立，屢獲殊榮。團隊追求卓越設計，提供創新實用且超越期望的方案。從空間規劃、細節處理到材料及照明，細心考慮每個元素。專業知識與對細節的執着確保設計創造力和精確性。

位於何文田君頤峰的住宅設計項目。

CTRC Design Consultant Ltd.

https://www.ctrc.design/

電話：+852 3707 1993

WhatsApp：+852 9831 1239

地址：香港新界荃灣柴灣角街11號國際企業中心一期15樓03室



8. See How Group Limited：Hoffman Ho & Elaine Tang

See How Group Limited由Hoffman Ho和Elaine Tang創立，推動工藝與尖端科技於室內設計運用。秉持人本設計理念，超越功能與美學，重塑愉悅空間，創造具有信息傳達的空間體驗。注入先進科技與可持續材料，結合時尚潮流與藝術工藝。追求設計與願景的完美，提供獨特生活體驗，成為多元空間領導者。

位於大埔道的獨立屋設計項目。

See How Group Limited

https://www.seehowgroup.com/

電話/WhatsApp：+852 5509 9911

地址：香港銅鑼灣駱克道491-499號京都商業中心23樓A室



9. MStudio微工作室：Keith Choi & Marcus Ko

MStudio微工作室由Keith Choi和Marcus Ko與Isaac Leung和Jack Lam創立，活用輕裝修概念設計私人住宅及商業空間。團隊經驗豐富，專注細節與品質，致力為客戶創造獨特、時尚、功能性空間。提供空間規劃、材料選擇、燈光設計、家具配置等全方位服務。

位於啟德Oasis Kai Tak的住宅設計項目。

MStudio微工作室

https://www.mstudiohk.co/

電話/WhatsApp：+852 3614 0368

地址：香港荔枝角永康街63號Global Gateway Tower 2607室

10. C.M.T Interior Design：Mike Chan & Edge Chan

C.M.T Interior Design由Mike Chan和Edge Chan創立，以專業經驗與美學理解專注打造獨特舒適且具創意空間。致力結合創新理念與精湛工藝，提供符合功能需求與藝術氣息兼具的個性化設計。

位於鴨脷洲海盈山的住宅設計項目。

C.M.T Interior Design

https://www.cmt.com.hk/

電話/WhatsApp：+852 9218 2853

地址：香港太古英皇道1065東達中心905室

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】