10年兩查滲水辦 議員曾斥申訴署形同紙老虎

【on.cc東網專訊】針對滲水辦的問題，申訴專員公署的調查亦被指形同「紙老虎」，因申訴署曾在2008年及2018年對樓宇滲水作出調查，其中首次調查是針對滲水辦整理運作的失誤，包括處理投訴的程序及對委聘承辦商的監察等；而第二次調查目的則為檢討是否有更好的方法解決滲水問題。

申訴署曾在2020年發表主動調查報告，揭發滲水辦個案積壓問題嚴重，當時需超過90個工作天才能完成調查或行動，情況十分普遍，例如於2019年完成行動的個案中，有36%個案需超過90個工作天才完成；而就完成調查的個案當中，卻有69%的完成時間超過90個工作天，甚至有個案拖足4年才解決。

實際上，不少舊區樓宇或因老化，而出現樓上漏水至樓下，對不少業主而言可謂相當困擾。過去不少議員在立法會提出相關的口頭或書面質詢，有議員更批評樓宇滲水問題遲遲未解決，質疑申訴署多年來枉有調查、成效若空，甚至由食物環境衞生署及屋宇署組成的滲水投訴調查聯合辦事處(滲水辦)效率亦奇低，似乎「懶理」調查報告，申訴署形同「紙老虎」。

