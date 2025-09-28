10年後公屋輪候時間或降至4年 公屋居屋不排除變五五比

【on.cc東網專訊】公屋平均輪候時間長期高踞不下，政府自推出簡約公屋以協助基層劏房戶「上樓」後，計算出公屋綜合輪候時間。房屋局局長何永賢今日(28日)表示，相信在未來10年較後時間，公屋綜合輪候時間有望降至4年以下；又稱不排除將公屋及資助出售房屋比例，改為5比5。

政府在新一份《施政報告》強調要豐富置業階梯，但增加資助出售房屋或會令公屋供應減少。被問及公屋輪候時間是否只能在4.5年「封頂」，3年上樓目標不再，何永賢解釋指公營房屋供應是有所增加，又稱需要「望遠一些」，到10年左右便相信可將公屋綜合輪候時間下降至4年以下。

至於現時公屋及資助出售房屋的6比4比例是否會有所改變，何則指會視乎社會意願，當局會配合，若有需要便會進一步調整至5比5。對於有白表申請者不滿下期居屋的綠白表比例改為5比5，認為綠表人士本身已可申請綠置居，造成不公，何永賢則指居屋供應已比以往要多，認為白表人士能買到居屋的機會亦提升了25%，此政策原意是希望公屋戶盡快交回公屋，除了多了人可以自置物業，亦同時增加了公屋供應可編配予有需要的人。

至於在《施政報告》之前盛傳會重推的租置計劃，何永賢指會就此議題深入研究，未有交代時間表，強調重推需考慮時機、定價等，唯一傾向是即使要推亦屬小規模，避免將大量公屋出售後令主導權轉去私人市場，又認為豐富置業階梯毋須增加很多花款，否則層級太多會出現重疊問題，現有層級種類已經恰當。

