10月通脹1% 交通類物價升幅最大

因日本首相高市早苗涉台言論，導致中日關係轉趨緊張，中國近日已呼籲公民暫時避免前往日本。日本政府觀光局（JNTO）日前就公布10月份旅客數字，期內港人訪日人數按年跌1.4%，至19.6萬人次，跌勢已較早前受地震謠言影響時大為收窄；至於中國內地旅客人數則按年大升22.8%，達71.57萬人次，延續今年以來的強勁勢頭。 內地旅客72萬 增逾兩成 事實上，今年以來內地旅客赴日熱情不減，今年首10個月，共有820.31萬內地訪客到日本，按年急增40.7%，使內地暫成為日本最大的客源地，佔比達23%。 不過，日本旅客客源分散，其他多個地區旅客數目都呈不俗增長，例如首10個月韓國訪客人數按年升6.4%，至766萬人次（21.5%）；而台灣亦增11.2%，至563.2萬人次（15.8%）；美國則多22.1%，至273.34萬人次（7.7%）。 至於香港，因早前受日本地震謠言影響，至今仍未完全收復失地，首10個月訪日人數仍按年減少7%，至201.86萬人次（5.7%）。 今年首10個月日本整體旅客數目按年增長17.7%，至總數3554.72萬人次；單計10月，日本旅客達389.6萬人次，按年多17.6%

信報財經新聞 ・ 1 天前