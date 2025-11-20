44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
10月通脹1% 交通類物價升幅最大
政府公布10月消費物價指數，綜合指數按年升1.2%，略高於9月的1.1%，符合預期。剔除政府一次過紓困措施影響，基本通脹維持1%，與上月相同。各類項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為交通、升3.1%；煙酒及雜項服務均升2%；住屋增1.6%；雜項物品及外出用膳各漲1.3%；基本食品微升0.1%。跌幅類別包括衣履(跌4.7%)、耐用品(降3.3%)及電力、燃氣及水(減0.3%)。政府發言人表示，10月通脹保持低企，主要組成項目價格壓力溫和。展望將來，受惠於本地成本及外圍價格壓力有限，整體通脹預料維持輕微。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/10月通脹1-交通類物價升幅最大/620732?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
