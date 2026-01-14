10港人北海道登山迷路 全數尋回 1人低溫症

日本多處出現大風雪，日本東北變成一片銀白世界。(Spring攝)

日本北海道近日受低氣壓影響，多處廣泛大雪。當地傳媒報道，10名來自香港的遊客前日出發到北海道東川町旭岳，並打算前往地獄谷，惟下午4時許登山期間迷路，與同伴走散。約兩小時後，附近的纜車車站職員陸續尋回10人，最終他們全數安全落山，惟其中一名30多歲男子出現低溫症，幸沒有生命危險，當地警方現正調查事件。

入境處指，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況，至今未有接獲港人求助。

