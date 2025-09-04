10組夫妻9組分 雪碧爆網紅界超高離婚率

▲日前網紅蕾菈宣布和老公湯宇離婚，對此雪碧（方祺媛，如圖）在社群談及網紅圈的離婚率非常高，呼籲女性當自強，就算懷孕了也不要輕易結婚。（圖／雪碧iG@sprite0719ss）

[NOWnews今日新聞] 日前網紅蕾菈突然宣布跟老公湯宇離婚，消息來得突然震驚許多網友。對此網紅雪碧（方祺媛）在社群平台分享了自己對離婚的看法，透露網紅圈雖然結婚的人很多，不過根據自己的經歷，十對夫妻中會有九對離婚，勸女孩們若是懷孕了，有經濟能力的人千萬不要急著踏入婚姻，自己一個人反而會更好。

雪碧談網紅圈生態 十對結婚九對離

雪碧在個人社群談及現在人婚姻的問題，她認為女性如果跟經濟狀況不夠好的男性結婚，婚後生活會非常困難，不僅要賺錢、帶小孩，未來離婚時還會被討取贍養費。因此她發自內心地勸女生，如果自己擁有足夠的經濟實力，千萬不要急著結婚，「去父留子」的方法更理智。

雪碧表示過去當過很多網紅朋友的伴娘，沒想到十對夫妻中卻有九對都是離婚離場，「這不是我帶賽，而是有錢的男人如果娶到漂亮老婆，他們就會自抬身價，覺得自己很帥然後開始偷吃，會有女生開始倒貼。」雪碧認為現代人其實沒什麼道德感，自己都不敢說自己三觀端正。

▲雪碧呼籲女性當自強，不要依靠婚姻，靠自己才是最有用的。（圖／雪碧IG@sprite0719ss）

認為鬼鬼是最佳範例 不靠男人、不結婚獨立育兒

雪碧提及了未婚生女的女星鬼鬼，誇她就是「新女性的最佳範例」，因為有足夠的實力，即使自己帶小孩也完全沒問題。對於過去的「有爸爸、媽媽對小孩才好」的教育觀念，雪碧則反駁，認為男性若是願意負責，就算不結婚也會扛起這責任；若是男性根本沒心負責，就算結婚了也永遠不會改進。

資料來源：IG、Threads

看更多蕾菈離婚相關新聞：

快訊／蕾菈離婚湯宇！3年婚姻沒了：人生有不同追求 341字全文曝

蕾菈離婚！3年前才再婚湯宇、18歲懷孕抓包出軌 坎坷情史全被挖

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蕾菈3年前烏鴉嘴成真！婚禮怒爆粗口：再結第3次他X的不辦婚禮了

蕾菈閃電宣布離婚！「情色教主」雪碧讚聲：沒女生你什麼都不是

蕾菈2度離婚早有預兆？和湯宇為1事大吵 怒摔定情戒當場走人