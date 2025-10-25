10部最「致鬱」動畫推薦！你可以不看，但一定要請你朋友看！

人生在世，難免有心情鬱悶、需要「療癒」的時刻。但如果你以為接下來要推薦的是那種溫暖人心、看完會覺得「啊明天也能努力活下去」的作品，那你就大錯特錯了。獨樂樂不如眾樂樂，看著朋友被騙進坑、再一步步走向絕望的深淵，這份「分享的快樂」或許才是最棒的舒壓方式！

在開始推薦之前，我們先來定義一下什麼是「致鬱」。「致鬱」（音同「治癒」）是近年流行起來的網路用語，字面意思剛好相反，指的是那些「導致觀眾心情憂鬱、情緒低落」的作品。這類作品不同於那些讓你大哭一場、把情緒宣洩出來的「催淚」番。相反的，「致鬱」作品帶來的往往是無處宣洩的壓抑感、對現實的無奈感，或是對人性黑暗面的深刻描繪。它們可能是命運的悲劇、社會上的壓迫，或是角色性格導致的毀滅。

但其中最惡劣的，莫過於那些「披著治癒系外皮的致鬱系」作品，用可愛的畫風、歡樂的開頭把你引誘進來，再冷不防的給你一記重拳打在肚子上，讓你體驗胃痛的同時，還有從天堂掉到地獄的感受。

治癒？致鬱？（圖源：章魚嗶的原罪／來自深淵／寶石之國／學園孤島）

準備好了嗎？以下這 10 部 Yahoo 奇摩編輯推薦的「精神良藥」，請務必推薦給你的好朋友，並提醒他們：「撐下去，後面更精采！」。介紹中可能多少會有些劇透。

🔷《魔法少女小圓》

堪稱「可愛畫風詐欺」的始祖之一，徹底顛覆了魔法少女等於愛與希望的傳統。它會溫柔的告訴你，奇蹟不是免費的，所有的願望都必然伴隨著同等的絕望。一定叫你朋友撐過前面，然後欣賞對方崩潰的表情。

🔷《來自深淵》

原作漫畫畫風可愛到像童書繪本，動畫表現也非常不錯，講的卻是人類對未知深淵最殘酷的探求。主角們每往下一層，都要付出肉體與精神上的慘痛代價，尤其是「黎明卿」篇。 這部作品完美詮釋了什麼叫做「畫風越萌，下手越狠」。

🔷《寶石之國》

用華麗的 3D 戰鬥包裝，動畫版畫面非常漂亮，本質卻是關於「永生」的詛咒與存在的虛無。看著主角「磷葉石」在一次次破碎與重組中，逐漸失去自我、變得面目全非。 這是一部會讓你從心底感到寒冷，思考「活著」究竟是幸還是不幸的作品，並且融入了大量的佛教元素。

🔷《惡魔人 Crybaby》

改編自 1972 年的經典漫畫，可以看最新 Netflix 2018 年版。為了守護所愛之人，主角不動明選擇與惡魔合體，變成了擁有惡魔力量的「惡魔人」。 然而，這不是什麼獲得力量的邪道英雄番，因為比惡魔更可怕的，永遠是陷入恐慌與猜忌的人類本身。結局的虛無與絕望感，絕對能讓觀眾看完後懷疑人生，感覺至少會持續數週時間。

🔷《少女終末旅行》

在人類文明毀滅後的末日世界，兩位少女開著車，漫無目的到處旅行。從頭到尾沒有任何激烈的衝突，只有一片死寂與空虛，雖然互動充滿溫馨，卻反而更凸顯了末日的荒涼。這是一種「溫柔的絕望」，在平淡中去體會生命消逝的必然。

🔷《章魚嗶的原罪》

來自快樂星球的章魚「章魚嗶」，為了讓小學生「靜香」展露笑容而努力。但牠很快就發現，人類世界的霸凌、家庭暴力與絕望，遠遠超出牠的理解範圍。這不是近期動畫中，用最可愛的畫風，講述了最殘酷的現實黑暗面，後勁非常的強。

🔷《末日時在做什麼？有沒有空？可以來拯救嗎？》

標題很長，但故事很悲傷。人類滅亡後，少女們是對抗怪物的最終兵器。她們的宿命就是在戰場上燃盡生命，而男主角只能見證這一切。這是一部註定無法幸福，卻又渴望幸福的悲劇戀歌。

🔷《斬！赤紅之瞳》

主角加入殺手組織「Night Raid」，試圖推翻腐敗的帝國。這部作品最「致鬱」的地方在於，它發便當從不手軟，管你是誰，通通都要下去。所以不要輕易喜歡上任何一個角色，因為他們隨時可能在下一集死亡。

🔷《暮蟬悲鳴時》

雛見澤是個風景宜人、民風淳樸的小村莊，但每年祭典都會有人離奇死亡。本作將「夥伴間的猜忌」與「無法逃脫的輪迴」發揮到極致，壓迫感十足，別被前期的日常騙了。動畫集數很多，從 2006 年到 2013 年的 OVA 是舊版，而 2020 年後的是新版的《暮蟬悲鳴時 業》和《暮蟬悲鳴時 卒》。

🔷《學園孤島》

開頭是超級可愛的「芳文社」風格，四個女孩在學校成立了「學園生活社」。 然而這日常卻建立在極度殘酷的現實之上，是主角為了逃避而產生的幻覺。當第一集結尾的真相揭曉時，保證讓你朋友的笑容僵在臉上。

