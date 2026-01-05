10,000mAh電池、空冷風扇與185Hz刷新率！新款遊戲手機「HONOR WIN」評測

焦點

中國智慧型手機製造商HONOR於2025年12月26日(五)推出一款全新的遊戲智慧型手機「HONOR WIN」。
在搭載突破既有智慧型手機常識的功能之餘，不僅強化了專為遊戲體驗設計的性能，同時也大幅提升了作為一般智慧型手機的使用便利性。

一款搭載高通驍龍頂級晶片組的高性能智慧型手機

搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5
搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5

HONOR WIN搭載了高通的Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片組。
現階段可說是全球最強的智慧型手機之一。
顯示螢幕為6.83吋，具備高達6,000尼特的亮度表現。
在戶外使用時螢幕仍清晰可見，行動遊戲的應用場景不受限。

前置鏡頭為5000萬畫素。

包含兩顆5,000萬畫素鏡頭的三鏡頭配置
包含兩顆5,000萬畫素鏡頭的三鏡頭配置

  • 廣角相機：5000萬畫素

  • 3倍長焦鏡頭：5000萬畫素

  • 超廣角相機：1200萬畫素

背面有三個攝影機。
雖然希望所有鏡頭都能達到5,000萬畫素，但考慮到3,999元(約9萬日圓)的親民價格，這點缺憾倒也令人接受。

尺寸與一般智慧型手機差不多
尺寸與一般智慧型手機差不多

  • 主體尺寸: 163.1×76.6×8.3mm

  • 重量: 229g

它的尺寸與普通智慧型手機相同。
し然而HONOR WIN蘊藏著許多其他智慧型手機所不具備的特色。
如此精巧的尺寸，正彰顯了其深厚的技術實力吧。

享受 185Hz 顯示器帶來的流暢遊戲體驗

搭載185Hz顯示器
搭載185Hz顯示器

那麼我們就來逐一檢視HONOR WIN的特色吧。
刷新率最高可達185Hz
一般智慧型手機多採用120Hz刷新率，遊戲手機也多為144Hz，但HONOR WIN搭載的螢幕刷新率遠遠超越這些標準。
請注意，僅部分遊戲支援185Hz刷新率。

搭載此刷新率的智慧型手機，除HONOR WIN外，截至2025年底僅有ASUS「ROG Phone 9」系列。

內建空冷風扇，具備卓越的散熱效能

相機部分搭載了空冷風扇
相機部分搭載了空冷風扇

機身背部的相機共有三個鏡頭，而另一組圓形部件則是一具空冷風扇。
HONOR WIN配備實體風扇，能迅速將內部產生的熱量散發出去。

此外，仔細觀察會發現相機底座底部設有縫隙。
此處採用每分鐘旋轉25,000轉的風扇吸入空氣，並從底部排出。
據稱可將晶片組溫度降低多達7度

風扇的運轉狀態亦可進行細部控制
風扇的運轉狀態亦可進行細部控制

風扇的控制功能可透過設定進行細部操作。
在安靜的環境中，雖能隱約聽見風扇運轉的聲響，但也可設定當風扇運轉時若接收到語音通話，系統將自動停止風扇運作。

空冷風扇將成為繼nubiaの「REDMAGIC」系列、聯想「Legion」系列、OPPOの「K13」系列之後，第四家採用此技術的品牌。

全球首創！搭載10,000mAh電池

終於搭載了10,000mAh電池
終於搭載了10,000mAh電池

電池容量更是驚人的10,000mAh
除耐用型機型外，在一般智慧型手機中首度突破10,000大關的機型正是「HONOR WIN」。
充電周圍亦搭載專用晶片，可防止過熱等狀況發生。
擁有如此大的容量，即使遊玩高耗能遊戲，電池也能撐滿一整天。
此外，快速充電支援有線100W與無線80W。

專用按鈕啟動遊戲空間

最下方的按鈕是遊戲空間按鈕
最下方的按鈕是遊戲空間按鈕

主機右側面除電源與音量調節按鈕外，另配備遊戲空間按鈕。

按下按鈕即可進入遊戲空間
按下按鈕即可進入遊戲空間

遊戲空間雖亦被其他廠商的電競手機所採用，但唯有遊戲空間能將HONOR WIN轉變為遊戲專用機。

可設定遊戲專用選單及遊戲相關設定

內建遊戲會顯示
內建遊戲會顯示

在遊戲空間中，主機內建的遊戲會以清單形式顯示。
雖然也能註冊遊戲以外的應用程式，但基本上還是該將其視為專為遊戲機設計的專用選單。

特別是可針對遊戲進行相關設定
特別是可針對遊戲進行相關設定

主機設定可調整CPU等細部運作、強化螢幕觸控反應、啟用旁路充電功能，同時支援螢幕錄影與截圖功能。
也可以設定使用時間，以免玩遊戲的時間過長。
在智慧型手機本體設定畫面中無法進行的細部調整便能實現。

遊戲專用應用程式商店
遊戲專用應用程式商店

遊戲的下載與購買亦可於遊戲空間內進行。
即使在Google Play商店搜尋遊戲，有時也會顯示不必要的應用程式，但在遊戲空間的應用程式商店中，僅會顯示遊戲相關內容。

讓人想要遊戲控制按鈕
讓人想要遊戲控制按鈕

整體表現無可挑剔，音樂播放性能亦令人印象深刻。
這樣一來，當本體橫向擺放時，就希望左右兩側能配置遊戲控制按鍵。
真希望推出像「HONOR WIN Ultra」這類的高階機型。

價格實惠的兄弟機型「HONOR WIN RT」

HONOR WIN RT(左)與HONOR WIN(右)
HONOR WIN RT(左)與HONOR WIN(右)

性價比極高的「HONOR WIN」系列，其性能稍降的兄弟機型「HONOR WIN RT」亦同步上市。
與HONOR WIN不同的是・・・

  • チ晶片組是Snapdragon 8 Elite

  • 沒有長焦相機

  • 快速充電僅限有線充電

・・・上述3點。
主體重量也略為輕盈，僅有215g
其餘特色如185Hz顯示器、空冷風扇、10,000mAh電池、遊戲空間按鈕均屬同等級配置。
「HONOR WIN RT」不僅具備優異性能，售價更低至2,699元(約6萬日圓)
目前雖僅限中國國內銷售，但仍期待未來能拓展至全球市場。

▼Photo & Written by Yasuhiro Yamane/山根康宏
Blog: http://www.hkyamane.com/
X: https://x.com/hkyamane/
Note: https://note.com/hkyamane/

