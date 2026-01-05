10,000mAh電池、空冷風扇與185Hz刷新率！新款遊戲手機「HONOR WIN」評測

中國智慧型手機製造商HONOR於2025年12月26日(五)推出一款全新的遊戲智慧型手機「HONOR WIN」。

在搭載突破既有智慧型手機常識的功能之餘，不僅強化了專為遊戲體驗設計的性能，同時也大幅提升了作為一般智慧型手機的使用便利性。

一款搭載高通驍龍頂級晶片組的高性能智慧型手機

搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5

HONOR WIN搭載了高通的Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片組。

現階段可說是全球最強的智慧型手機之一。

顯示螢幕為6.83吋，具備高達6,000尼特的亮度表現。

在戶外使用時螢幕仍清晰可見，行動遊戲的應用場景不受限。

前置鏡頭為5000萬畫素。

包含兩顆5,000萬畫素鏡頭的三鏡頭配置

廣角相機：5000萬畫素

3倍長焦鏡頭：5000萬畫素

超廣角相機：1200萬畫素

背面有三個攝影機。

雖然希望所有鏡頭都能達到5,000萬畫素，但考慮到3,999元(約9萬日圓)的親民價格，這點缺憾倒也令人接受。

尺寸與一般智慧型手機差不多

主體尺寸: 163.1×76.6×8.3mm

重量: 229g

它的尺寸與普通智慧型手機相同。

し然而HONOR WIN蘊藏著許多其他智慧型手機所不具備的特色。

如此精巧的尺寸，正彰顯了其深厚的技術實力吧。

享受 185Hz 顯示器帶來的流暢遊戲體驗

搭載185Hz顯示器

那麼我們就來逐一檢視HONOR WIN的特色吧。

刷新率最高可達185Hz。

一般智慧型手機多採用120Hz刷新率，遊戲手機也多為144Hz，但HONOR WIN搭載的螢幕刷新率遠遠超越這些標準。

請注意，僅部分遊戲支援185Hz刷新率。

搭載此刷新率的智慧型手機，除HONOR WIN外，截至2025年底僅有ASUS「ROG Phone 9」系列。

內建空冷風扇，具備卓越的散熱效能

相機部分搭載了空冷風扇

機身背部的相機共有三個鏡頭，而另一組圓形部件則是一具空冷風扇。

HONOR WIN配備實體風扇，能迅速將內部產生的熱量散發出去。

此外，仔細觀察會發現相機底座底部設有縫隙。

此處採用每分鐘旋轉25,000轉的風扇吸入空氣，並從底部排出。

據稱可將晶片組溫度降低多達7度。

風扇的運轉狀態亦可進行細部控制

風扇的控制功能可透過設定進行細部操作。

在安靜的環境中，雖能隱約聽見風扇運轉的聲響，但也可設定當風扇運轉時若接收到語音通話，系統將自動停止風扇運作。

空冷風扇將成為繼nubiaの「REDMAGIC」系列、聯想「Legion」系列、OPPOの「K13」系列之後，第四家採用此技術的品牌。

全球首創！搭載10,000mAh電池

終於搭載了10,000mAh電池

電池容量更是驚人的10,000mAh。

除耐用型機型外，在一般智慧型手機中首度突破10,000大關的機型正是「HONOR WIN」。

充電周圍亦搭載專用晶片，可防止過熱等狀況發生。

擁有如此大的容量，即使遊玩高耗能遊戲，電池也能撐滿一整天。

此外，快速充電支援有線100W與無線80W。

專用按鈕啟動遊戲空間

最下方的按鈕是遊戲空間按鈕

主機右側面除電源與音量調節按鈕外，另配備遊戲空間按鈕。

按下按鈕即可進入遊戲空間

遊戲空間雖亦被其他廠商的電競手機所採用，但唯有遊戲空間能將HONOR WIN轉變為遊戲專用機。

可設定遊戲專用選單及遊戲相關設定

內建遊戲會顯示

在遊戲空間中，主機內建的遊戲會以清單形式顯示。

雖然也能註冊遊戲以外的應用程式，但基本上還是該將其視為專為遊戲機設計的專用選單。

特別是可針對遊戲進行相關設定

主機設定可調整CPU等細部運作、強化螢幕觸控反應、啟用旁路充電功能，同時支援螢幕錄影與截圖功能。

也可以設定使用時間，以免玩遊戲的時間過長。

在智慧型手機本體設定畫面中無法進行的細部調整便能實現。

遊戲專用應用程式商店

遊戲的下載與購買亦可於遊戲空間內進行。

即使在Google Play商店搜尋遊戲，有時也會顯示不必要的應用程式，但在遊戲空間的應用程式商店中，僅會顯示遊戲相關內容。

讓人想要遊戲控制按鈕

整體表現無可挑剔，音樂播放性能亦令人印象深刻。

這樣一來，當本體橫向擺放時，就希望左右兩側能配置遊戲控制按鍵。

真希望推出像「HONOR WIN Ultra」這類的高階機型。

價格實惠的兄弟機型「HONOR WIN RT」

HONOR WIN RT(左)與HONOR WIN(右)

性價比極高的「HONOR WIN」系列，其性能稍降的兄弟機型「HONOR WIN RT」亦同步上市。

與HONOR WIN不同的是・・・

チ晶片組是Snapdragon 8 Elite

沒有長焦相機

快速充電僅限有線充電

・・・上述3點。

主體重量也略為輕盈，僅有215g。

其餘特色如185Hz顯示器、空冷風扇、10,000mAh電池、遊戲空間按鈕均屬同等級配置。

「HONOR WIN RT」不僅具備優異性能，售價更低至2,699元(約6萬日圓)。

目前雖僅限中國國內銷售，但仍期待未來能拓展至全球市場。

▼Photo & Written by Yasuhiro Yamane/山根康宏

Blog: http://www.hkyamane.com/

X: https://x.com/hkyamane/

Note: https://note.com/hkyamane/