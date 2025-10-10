10.31前須繳交差餉及地租 逾期最高罰15%附加費

【on.cc東網專訊】差餉物業估價署今日(10日)公布，10月至12月季度徵收差餉及/或地租通知書已經發出，並須於10月31日或之前繳交。遲交的款額會被加徵5%的附加費。如在最後繳款日期過後六個月仍未繳交，逾期未繳的款額(包括5%附加費)，將再被加徵10%附加費。

如市民仍未收到通知書，可瀏覽差餉物業估價署的網頁；致電、傳真或親臨差餉物業估價署索取通知書補發本或查詢應繳款額。市民繳交差餉及地租，可利用銀行自動轉帳或電子繳費方式，例如繳費靈、銀行自動櫃員機、轉數快或互聯網；上載電子支票/電子本票到「電子支票支付」網站；將劃線支票郵寄予庫務署；抑或前往本港任何一間郵政局或指定的便利店繳交。

