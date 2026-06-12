1000間食肆成功申請狗狗友善食肆 7月9日正式實行

【動物專訊】食環署今日為首批准許狗隻進入食肆牌照進行抽籤，於1,600多宗申請中抽出1,000名額，並公布有關牌照及准狗進入安排，將於7月9日正式實施。中籤食肆當中，平均分布於港九新界，各佔300多間，當中759間為餐館、159間為咖啡及茶飲店、50間酒吧、23間酒店食肆及9間快餐店。

據了解，獲批的1000間食肆中，包括經常宣揚愛護貓狗信息的「一浪」，亦有一些大型飲食集團式餐廳部分店也獲批，包括大家樂、麥當勞、一粥麵、華星冰室、牛奶冰室、百分百餐廳、潮江春及多個亞洲飲食集團品牌等，而越式pho火車亦在其社交媒體專頁中宣布成為狗隻友善餐廳。部分連鎖中式茶樓部分店如美心酒樓、北京樓、念川居也獲成功申請。

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一浪老闆娘Cathy表示，其大角咀和九龍城分店均獲批成為狗狗友善食肆，她表示，早在2021年開業時已經奉行寵物友善，只是礙於狗隻不准進入餐廳的規條，因此有掣肘，但現在有這個新的牌照加註准狗進入，讓她們可以安心提供服務，所以第一時間申請。

Cathy：「與其說我們想客人特別帶狗狗來光顧我們餐廳，不如說在越來越多家庭養寵物的環境下，接受寵物進內用餐，這個需求是不用忽視的。」

首批狗狗友善食肆牌照，共得1,615宗有效申請，今日以抽籤方式抽出1,000個名額，惟中籤食肆不代表馬上獲得牌照，食環署會於6月16日及17日派專責人員到中籤食肆，負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排。中籤申請者須於6月24日或之前，繳付140元以修改牌照，加入准許。

食環署又宣布，狗狗友善食肆牌照於7月9日起生效，獲發牌食肆必須於該日起在食肆主要入口當眼處時刻張貼標示，方便市民辨識。食環署會在本月稍後將獲准食肆的名稱、地址、該食肆提供的自訂「顧客須知」的網頁連結等資料上載至專題網頁（ https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/dog_restaurants/index.html ），供市民查閱。

根據政府公布的中籤統計數據，港島及離島區、九龍區及新界區中籤食肆分別為343間、326間和331間，其中最多食肆中籤的區域是灣仔區，共有111間食肆中籤。

在餐廳類別方面，包括有309間中式餐館、450間非中式餐館、159間咖啡/茶飲店、50間酒吧、23間酒店及9間快餐店。

中籤食肆名單（資料來源：One Degree）：https://bit.ly/4v1a8e5

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