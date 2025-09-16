10.1黃金周料150萬內地客訪港 業界指港府政策足夠：唔好諗太多新嘢｜Yahoo

旅遊業界舉行傳媒茶聚時指，預計國慶黃金周內地遊客人數將達 150 萬，但其他客源同樣重要。

【Yahoo新聞報道】國慶黃金周臨近，旅議會預計今年10.1黃金周將有 150 萬內地旅客來港，按年增長一成，大部分為自由行旅客；旅行團則約有 1300 個、合共 4.5 萬人，亦較去年增長一成。業界指，疫情前後旅客模式「完全不同」，不應再只追求數字增長。香港酒店業主聯會預期，九龍等旅遊旺區酒店入住率可達九成，整體表現「鼓舞」。不過，業界同時認為，香港優勢不在價錢便宜而在質素，業界可善用現有旅遊資源，積極吸引歐美及東盟等地旅客，拓展多元市場，又形容目前政府政策足夠，「唔好諗太多新嘢，方便營商對我哋嚟講就已經係最好」。

業界：旅客非只窮游 講求性價比

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，香港旅遊業一向不是「鬥平」，而是「鬥質素、鬥內容，呢啲係我哋嘅優勝之處」。他指現時旅客講求性價比，並非純粹「窮遊」，「問題就係個性價高唔高？」他強調，香港作為國際旅遊城市，不少旅客願意花錢，但關鍵在於服務和內容能否持續提升。例如國際足球賽、大型演唱會的客群「唔係簡單就咁買件T-shirt，扒兩啖飯就走」，而是希望能在當中感受和享受到香港的文化。

徐英偉補充，雖然營運成本不斷上升，但他對政府的期望十分簡單，「我哋同政府都係講一句嘅啫，你唔好諗太多新嘢，現有嘅（政策）都好足夠，方便營商對我哋嚟講就已經係最好。」他又指，最重要是旅客來港能夠玩得開心，把良好口碑帶回家鄉，才能進一步吸引更多旅客訪港。

徐英偉舉例，有酒店吸引不少俄羅斯情侶客入住，每晚消費過萬港元，希望業界繼續發掘歐美、東盟、中東等市場。

旅議會：維港煙花冇得輸

旅議會總幹事楊淑芬指，雖然旅客數字仍未能回復到疫情前水平，但疫情後旅客模式已有明顯轉變，業界應聚焦提升旅客體驗質素，而非單純追求數字。她補充，疫情前近八成旅客來自內地，海外市場僅佔兩成。但現時內地旅客比例已降至約七成半，客源更趨平均，對業界發展更為有利。

她續指，今年的黃金週適逢中秋假期，屆時大坑舞火龍、中秋彩燈會等活動預計也會吸引大量遊客觀賞。而國慶煙花匯演更是最大的特色，「我哋維港嘅煙花係冇得輸」。