施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
10.1黃金周料150萬內地客訪港 業界指港府政策足夠：唔好諗太多新嘢｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】國慶黃金周臨近，旅議會預計今年10.1黃金周將有 150 萬內地旅客來港，按年增長一成，大部分為自由行旅客；旅行團則約有 1300 個、合共 4.5 萬人，亦較去年增長一成。業界指，疫情前後旅客模式「完全不同」，不應再只追求數字增長。香港酒店業主聯會預期，九龍等旅遊旺區酒店入住率可達九成，整體表現「鼓舞」。不過，業界同時認為，香港優勢不在價錢便宜而在質素，業界可善用現有旅遊資源，積極吸引歐美及東盟等地旅客，拓展多元市場，又形容目前政府政策足夠，「唔好諗太多新嘢，方便營商對我哋嚟講就已經係最好」。
業界：旅客非只窮游 講求性價比
香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，香港旅遊業一向不是「鬥平」，而是「鬥質素、鬥內容，呢啲係我哋嘅優勝之處」。他指現時旅客講求性價比，並非純粹「窮遊」，「問題就係個性價高唔高？」他強調，香港作為國際旅遊城市，不少旅客願意花錢，但關鍵在於服務和內容能否持續提升。例如國際足球賽、大型演唱會的客群「唔係簡單就咁買件T-shirt，扒兩啖飯就走」，而是希望能在當中感受和享受到香港的文化。
徐英偉補充，雖然營運成本不斷上升，但他對政府的期望十分簡單，「我哋同政府都係講一句嘅啫，你唔好諗太多新嘢，現有嘅（政策）都好足夠，方便營商對我哋嚟講就已經係最好。」他又指，最重要是旅客來港能夠玩得開心，把良好口碑帶回家鄉，才能進一步吸引更多旅客訪港。
旅議會：維港煙花冇得輸
旅議會總幹事楊淑芬指，雖然旅客數字仍未能回復到疫情前水平，但疫情後旅客模式已有明顯轉變，業界應聚焦提升旅客體驗質素，而非單純追求數字。她補充，疫情前近八成旅客來自內地，海外市場僅佔兩成。但現時內地旅客比例已降至約七成半，客源更趨平均，對業界發展更為有利。
她續指，今年的黃金週適逢中秋假期，屆時大坑舞火龍、中秋彩燈會等活動預計也會吸引大量遊客觀賞。而國慶煙花匯演更是最大的特色，「我哋維港嘅煙花係冇得輸」。
其他人也在看
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 2 小時前
2025中秋節「請5放12」旅遊提案：澳洲墨爾本 必睇首次亮相LEGO星際大戰展覽/全球最美圖書館/企鵝歸巢賞月
今年中秋節與國慶日只差5日，中間夾住星期六日，打工仔只要請5日假，便能自製12日長假期，來個中長線遊絕對無問題！10月份的澳洲墨爾本，正值春季，平均溫度為11至23度，春意盎然，陽光和日照時間充足，相當適合旅遊！今次為大家整合澳洲墨爾本景點及美食提案，從博物館、美食市場到企鵝歸巢，讓大家感受這座城市的魅力吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
尖沙咀金普頓酒店KIMPTON正式開幕！180度海景泳池/海景套房/絕美酒吧率先睇
香港酒店界再添新星！國際知名品牌金普頓（Kimpton）首度進駐香港，位於尖沙咀中間道11號的全新金普頓酒店，將於2025年9月隆重開幕，成為品牌全球最大規模旗艦之作。酒店選址原海員俱樂部舊址，飽覽維多利亞港美景，擁有495間客房，將國際設計與香港本地文化融合，為大家帶來不同的住宿體驗。今次更帶大家率先看看酒店內的餐廳、Café、酒吧，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 個月前
秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票
踏入9月，想為年尾、或明年年初plan旅行，但又未有任何頭緒？推介大家於9月25日至28日到灣仔會展參加秋季旅遊博覽會，現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 8 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 6 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 7 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心
現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
新香港人｜僅13％高才在港置業 70％選擇租樓 仲量聯行料每年新增1.2萬個租盤需求
仲量聯行今天（9月16日）發佈最新研究報告指，政府近年積極推行各項人才計劃，吸引高端專才來港定居與發展，帶動短期私人住宅租賃需求持續上升。然而，在跨境資金轉移限制下，高端人才在香港置業的意欲相對較低，僅13％高才選擇在港置業，約70％高端人才選擇在港租樓，未來2年，每年將新增約1.2萬個租樓需求，相信利好中小型住宅單位的需求。BossMind ・ 4 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
一手6575變34萬！藥捷安康累升逾50倍後單日腰斬｜港股異動
上市不足3個月的生物製藥公司藥捷安康(2617)周二(16日)股價再度飆升，早段升幅64%，高見679.5元，再創上市新高。集團中午報619元，升49.2%，成交額19.2億元，成交股數328萬股。但藥捷安康中午發公告，表示不知悉股價波動原因，股份午後轉跌，截至發稿，低見185元，跌54.6%，成交40.77億元。am730 ・ 3 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前