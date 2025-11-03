101、故宮都輸了！「台北最強景點」狂吸1525萬人：交通方便、娛樂美食多

台北觀光魅力持續發燒，不僅擁有繁華的商圈與世界級地標，更有豐富的文創園區與歷史建築，滿足各年齡層遊客的多元需求。根據交通部觀光署最新統計數據顯示，2025年１月至７月台北市人氣景點排行榜出爐，西門町商圈以超過1525萬人次的驚人數字榮登冠軍寶座，台北101與松山文創園區則分別位居第２、３名。

台北景點造訪人次排行榜

交通部觀光署的觀光遊憩據點數據顯示，今年１月至７月西門町商圈憑藉其獨特的潮流文化與便利交通優勢，成功吸引1525萬6722人次遊客造訪，遠超第２名台北101的726萬6267人次，確立其作為台北最受歡迎觀光景點的地位。而其他台北景點的造訪人次如下：

１、西門町商圈：1525萬6722人次

２、台北101：726萬6267人次

３、松山文創園區：670萬0417人次

４、陽明公園：380萬5947人次

５、華山1914文化創意產業園區：335萬3365人次

６、國立中正紀念堂：249萬2622人次

７、國立台灣科學教育館：212萬8725人次

８、台北市立動物園：147萬7448人次

９、士林官邸公園：145萬1224人次

10、國立故宮博物院：120萬1794人次

西門町交通便利、美食多

西門町商圈在Google評論中獲得4.4顆星高分，累積近萬則評論，遊客紛紛讚賞其便利的交通位置與豐富的文化體驗，「無論要看電影、逛街還是各式小吃餐廳，都有很多選擇。捷運西門站是雙線捷運綠線跟藍線，交通方便」「西門町商圈是台北最具代表性的年輕潮流聚集地，也吸引了不少國外觀光客，融合時尚、娛樂、美食與文化於一體」「完全是不夜城，晚上了還是好多人跟美食小吃，很好逛」。

▲西門站是捷運綠線跟藍線的交會點，交通便利。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

台北101景觀佳吸引遊客

作為台北最具代表性的地標，台北101以726萬人次的造訪量位居第２名，在Google上獲得4.4顆星評價，遊客對其讚不絕口，「搭乘高速電梯往景觀樓層，只需要短短30秒，就能直達高空，整個台北市盡收眼底」「是台灣最具代表性的地標之一，也是我每次造訪台北必去的景點。大樓外觀像是一節節堆疊的寶塔，融合現代建築與東方文化元素，白天氣勢磅礡，夜晚點燈後更顯華麗」「101大樓不管是白天還是晚上，什麼角度拍都非常美」「來到台北，台北101購物中心絕對是不能錯過的地標！不只是欣賞世界著名的摩天大樓，裡頭的購物中心更是逛街的天堂。從國際精品到人氣潮牌都有，還有各式各樣的美食餐廳」。

▲鼎泰豐101店每到用餐時刻總是大排長龍。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

交通部觀光署

網址：https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot

