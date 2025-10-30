立法會選舉

新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，而選舉提名期亦由上周五(24日)開始，選舉事務處昨共接獲33份提名表格，累計109份；當中地區直選競爭激烈，有選區或出現6人爭奪兩席。保安局長鄧炳強稱，留意到網上有人勸他人投白票或不投票，提醒行為或違反選舉及舞弊條例和國安法，強調如有需要會採取果斷執法行動。另外，公務員總工會稱為參加支持選舉活動的公務員申請特許缺勤，遭當局澄清相關活動不涉特許缺勤。

今次選舉會於地方選區、功能界別和選舉委員會界別選出共90名議員。昨日為提名期第七日再接33份提名表格，至今累計已有109人報名參選，當中10個地方選區已有44人報名；如連同各政黨名單中仍未報名人選計算在內，各區參選人數均已超過劃定的兩個議席，現階段以九龍中選區競爭最激烈，6人參選爭兩席。至於功能界別和選委界就分別有34人和31人報名。

鄧炳強：勸投白票和不投票或犯法

保安局長鄧炳強昨出席活動後表示，留意到網上有人勸他人在立法會選舉投白票或不投票，有關行為不單有機會違反選舉及舞弊條例，亦有機會違反國安法，當局一定會根據證據，如有需要會採取果斷執法行動。

公務員事務局

工會申「特許缺勤」政府澄清不適用

另外，特首李家超周二(28日)去信全體公務員，呼籲他們「以身作則」支持選舉。公務員總工會前日號召會員，參加支持立法會選舉活動，分別是下周四舉行的「勞工界全力支持2025年立法會換屆選舉」活動，以及擺街站宣傳立法會選舉。工會主席馮傳宗向會員發出的訊息提到，工會將為出席的公務員申請特許缺勤，參與者名單亦會給予特首參考。

公務員事務局回應事件時澄清，工會組織的選舉宣傳活動，須在公餘時間邀請公務員以個人身份參與，過程中不能使用公共資源，並強調政府從來無要求、亦不會收集公務員參加公務員工會活動的名單。

局方又指，包括工會代表在內的公務員，若在工作時間出席與職務相關的活動，須暫時離開工作崗位，須獲其所屬部門申請；部門管方在考慮運作需要後，如認為情況許可會予以批准。至於公務員應邀參加與選舉相關的官方活動，並不涉及《公務員事務規例》第1111條下的「特許缺勤」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/109人報名選立會-地區直選競爭激烈-九龍中-6爭2-/613688?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral