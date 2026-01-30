引領未來：公平及可持續保險

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月30日 - 「10Life 5星保險大獎2026」 於本周四假香港瑰麗酒店圓滿舉行。十一間保險公司，約70位高層代表雲集出席業界盛事，參會盛況破歷史紀錄，進一步彰顯獎項的認可度和影響力。得奬公司主要包括AXA安盛、中銀集團保險、中銀人壽、藍十字保險、 富衛香港、 香港忠意保險、恒生保險、宏利、三井住友海上火災保險（香港）、 Sun Life 永明及萬通保險（排名按首字母順序），陣容頂盛。今年頒獎典禮的主題是「引領未來：公平及可持續保險 」，一眾業界精英探討，面對風險環境愈趨多變，消費者對保險的需求日益多元，保險公司如何擴大承保範疇回應市場，同時提升保障的可持續性，讓消費者能長久負擔，共同推動更公平、更以客為本的未來。





Group photo



10Life 嚴選頂尖10%的5星保險



10Life成立的初衷是推動公平保險，為此，10Life 每年提升5星保險大獎的評級標準，致力為消費者甄選各保險類別中最優秀的保險產品。10Life的精算師及數據團隊將保險產品的保障範圍、條款細節等，拆解成數萬個數據點，以科學量化比較，客觀分析，揀選「真材實料」的保險產品，只有最強的10%才能取得10Life 5星保險認證。



10Life行政總裁倫沛然致辭時表示：「10Life 5星大獎自成立至今，秉持公平公正的核心原則，對所有保險產品的評級保持獨立，評選結果不受商業合作夥伴的影響。也正因為這種獨立，過去一年10Life深受消費者信任，每年有超過230萬用戶使用10Life的服務。 獨立機構調查顯示，87%用戶在決策時信任10Life評級 」。



倫沛然又提到：「市場環境不斷轉變，人們變得長壽，需要更持續的財富及健康保障，然而醫療通脹高企，考驗消費者的負擔能力；先進的醫療檢測技術可更早偵測身體狀況，令已存在狀況更加普遍，所以過往的核保標準需要革新；香港及大灣區交流頻繁，跨境保障需求激增。面對這些挑戰及機遇，香港保險行業更需創新和改良，共同構建公平及可持續的保險生態」。





10Life行政總裁倫沛然致辭





公平與可持續保險



大會邀請了香港精算學會主席馬崇達（Mark Saunders）致辭，分享公平及可持續保險的重要性。馬崇達表示：「保險行業必須從被動賠付者轉型為主動預防風險的夥伴。一直以來，保險的角色是，當受保人發生事故，保險公司就作出賠償。然而，保險應當轉向事前預防，減輕或延後不幸事件的發生，這對社會、每個人都更有利。」



馬崇達先生強調：「公平是信任的基石，唯有公平才能讓消費者安心參與風險分攤機制；而可持續則確保保險具備長遠財務承擔能力，世代履行對投保人的保障承諾。」建立信任不在於保費收取時，而是在於理賠時，兌現保單的承諾。保險不止於風險定價，更在於維持人們、家庭、企業面對未來時的信心。





香港精算學會主席 馬崇達（Mark Saunders）致辭





擁抱變化順應發展



本次年度保險評選中，Sun Life永明憑藉卓越表現，於六大保險類別產品中榮獲5星最高評級，獲「年度保險公司」殊榮，彰顯其跨類別的綜合實力。富衛香港與中銀人壽分別榮獲「年度健康保險公司」及「年度財富保險公司」大獎。鑑於粵港澳大灣區加速融合的發展趨勢，10Life特設「年度大灣區保險公司」獎項，宏利憑藉區域協同優勢與創新服務獲得此項榮譽。



為嘉許業界積極回應市場發展及消費者需求，10Life增設5星創新產品獎，聚焦行業首創性、保障範圍突破、定價模式創新、客戶實用價值及增值服務，評審出持續改進的保險產品。



同時，於今次頒奬典禮上，10Life頒發了5星醫療保險獎、5星危疾保險獎、5星儲蓄保險獎、5星扣稅年金保險獎、5星即期年金保險獎、5星終身人壽保險獎、及5星旅遊保險獎，還新增高性價比與升息雙收獎項等，讓消費者更能多角度揀選保險。



10Life 5星保險完整得獎名單，詳情請參閱： https://www.10life.com/zh-HK/5star-products-2026









關於10Life

10Life由保險業專業人士創立，致力實現公平保險。10Life以科技為綱，人心為本，為香港帶來公平產品、公平銷售、公平理賠。10Life首創保險產品評級，消費者可輕鬆比較保險；團隊設有保險顧問，按客戶需要作出專業建議；獨立的理賠專員專注索償，熟悉理賠程序，協助受保人獲得公平賠償，如有不公便向保險公司據理力爭。如欲了解更多10Life資訊，或比較各類保險，可瀏覽：10Life.com





