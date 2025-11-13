黑色星期五優惠大合集！
11個月大男嬰感染甲流 留院逾兩周因併發症不治
【Now新聞台】一名11個月大男嬰感染甲型流感，因併發症延至今日不治。
衞生防護中心表示，該男嬰有長期病患，留院逾兩周因併發症不治，為今年第二宗兒童感染流感後離世個案；連同本宗個案，九月起計已錄得九宗兒童感染流感嚴重個案，又指流感活躍程度十月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平，隨著天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會反覆。
#要聞
