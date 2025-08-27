遊戲設計師GavinKing

IP商品化已成為市場一大趨勢，而要令IP角色廣為人知，宣傳和推廣手法，以及滲透途徑均非常重要。有公司用電腦遊戲為媒介推廣自家IP人物，並盼引起公眾關注精神健康議題。相關公司在第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」入選將參加2025年東京電玩展，向潛在海外合作夥伴展示其作品，助本港遊戲向海外推廣。

由香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處主要贊助的第五屆香港遊戲優化和推廣計劃昨舉行啟動禮及公布入選初創遊戲公司名單。入選公司之一的「KENAL LIMITED」推出一款在Roblox平台上的非對稱捉迷藏遊戲《PANGU》，玩家可選擇扮演恐怖的「怪物」，追捕並擊敗「逃亡者」；而「逃亡者」玩家就要破解機關、尋找線索，爭分奪秒逃離病院。遊戲設計師Gavin King表示，公司早於去年推出一系列精神健康疾病主題的角色自家IP，由於看準Roblox平台玩家數目日漸龐大，因而推出遊戲盼推廣人物。

遊戲公司 Lokin Studios

密室逃脫行業市況波動

除推廣IP商品外，亦有公司因經營實體密室逃脫設施意念設計出遊戲，並盼將「線上線下」聯繫。公司「LOST Studio」在2013年起經營實體密室逃脫設施，並在今年以公司名稱，推出遊戲編輯平台《LOST Studio》；用戶可自由設定場景流程與謎題邏輯，創作出5至15分鐘的2D解謎遊戲。聯合創辦人Rick表示，團隊未來主辦創作比賽與投票活動，優秀作品有機會進一步開發為實體密室。

被問到近日有成立13年的真人密室逃脫遊戲公司結業，Rick認同，密室逃脫行業情況較為波動，但他對香港市場仍有信心；而公司亦務求轉型，把密室逃脫推廣至clubhouse、學校等地方；同時今次推出的平台亦是為密室逃脫的玩法作出變化，發展「線上線下互動」的體驗。

至於遊戲開發者Lokin，自少便喜歡玩電腦遊戲，2024年創立遊戲公司「Lokin Studios」並自行開發一系列遊戲，而新作是一款支持1至4人合作的生存恐怖遊戲《School 666》。Lokin透露，遊戲內的怪物和異象象徵校園欺凌問題，靈感源自他不愉快的上學回憶「我希望向通關玩家傳遞一個信息，就係你可以打得爆所有欺凌嘅問題」。他坦言香港遊戲市場較細，創作者應以進軍國際市場為目標，香港遊戲優化和推廣計劃這類支援，對小型工作室的幫助非常重要。

香港遊戲優化和推廣計劃

計劃有11間公司入選，可得到專家指導、市場營銷、遊戲測試等培訓課程，同時安排實習生擔任測試技術人員。每間入選公司亦可獲得港幣45萬至55萬元資助用於推廣；會獲安排參加2025年東京電玩展，向潛在海外合作夥伴展示其作品。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/11公司入選遊戲優化和推廣計劃-港企以遊戲推廣自家ip-倡關注精神健康/593582?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral