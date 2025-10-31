11年前 Google「Project Ara」模塊化手機原型曝光，曾經以為這是手機的未來

文章來源：Qooah.com

Google 當年未能落地的模塊化智能手機項目「Project Ara」原型機近日重現網絡，讓外界得以再次回望這款曾被寄予「改變手機行業」厚望的產品。

回溯歷史，「Project Ara」由 Google 與 Motorola 聯合打造，2014 年首次在 Google I/O 大會亮相。該項目核心是「模塊化」理念，將手機相機、電池、揚聲器等關鍵部件設計為可自由拆裝的模塊，用戶可按需更換，打破傳統手機一體化結構。然而，受多次跳票、延期等問題影響，這一創新項目最終被 Google 放棄。

此次曝光的原型機來自電子裝置收藏家，其通過 TikTok 分享了三台原型機及多個模塊。從細節來看，原型機搭載高通 Snapdragon 810 處理器，採用 8 核架構（4 核 ARM Cortex-A53+4 核 ARM Cortex-A57），主頻範圍 384MHz-1.56GHz，運行 Android 系統，內置多款工程測試軟件，屬於內部開發裝置。值得注意的是，相機、揚聲器模塊邊角設有小孔，借助 SIM 卡針即可實現插拔更換。

不過，即便概念前衛，「Project Ara」在當下已無重現可能。正如業內分析所言，其「核心組件自由拆裝」的設計，與當前手機廠商推行的封閉生態策略完全相悖，商業邏輯和技術路徑均不符合當代行業趨勢。這款胎死腹中的產品，終究成了手機發展史上一段令人感嘆的「理想主義演繹」。