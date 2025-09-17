11招支援中小企 還息不還本再延長一年

施政報告推出11項措施，加大支援中小企，包括將「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品申請期延長兩年、延長「還息不還本」安排一年，以及鼓勵銀行續以具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。政府消息透露，現時「百分百擔保特惠貸款計劃」共已批出逾1,400億元，壞帳率17%，但仍低於早前預期水平。

政府將減收非住宅用戶50%水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約3.5萬個主要為飲食業的商戶受惠，政府消息預期每年將少收10億元。另外，豁免小販、食物業、酒牌等23類牌照及許可證首次簽發或續期費用，為期一年，預計逾6萬個持牌人受惠。

